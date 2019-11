Dziedātāja Dināra Rudāne. Foto: Gatis Gierts

Kas vienmēr ir tavā rokassomiņā? Ko cilvēkā pamani vispirms? Trīs mīļākie vīrieši? – uz šiem un vēl citiem jautājumiem, pirms kopā kāpt uz Rīgas Ziemassvētku koncerta skatuves 25. un 26. decembrī, no dziedātājas Dināras Rudānes atbildes saņēma vokālās grupas “Framest” dziedātājs Mikus Abaroniņš. Starp citu, kopā viņi dziedās pirmoreiz!

Izrādās, Dināra ir īsts pārsteigums! Viņa ir ne tikai kaislīga motobraucēja, bet trenējas arī boksā. Savukārt bērnībā Dināra vēlējusies kļūt par burvi, bet dziesma, ko viņa varētu dziedāt mūža garumā, ir Maikla Džeksona “We are the Word”, kas skanēs arī Rīgas Ziemassvētku koncertos. Tiesa, Ķīpsalā to dziedās nevis Dināra, bet gan pazīstamais rokmūziķis Atis Ieviņš un šarmantā dziedātāja Katrīna Gupalo.

Dināra un Mikus vienosies kopīgā īru mūziķa Šeina Makgovana dziesmā “Fairytale of New York”, kas, pateicoties Gunāra Kalniņa aranžijai, iekrāsosies jaunās muzikālās krāsās. Lai arī abi mūziķi jūtas “kā zivis ūdenī” gan džezā un popmūzikā, gan arī klasiskajā mūzikā, tomēr līdz šim abu mūziķu profesionālie ceļi nav krustojušies.

Kā zināms, 25. un 26. decembrī Ķīpsalas hallē Rīgas Ziemassvētku koncertos uzstāsies spilgtā dziedātāja Dināra Rudāne, šarmanto puišu grupa no Latgales – “Baritoni”, pazīstamais rokmūziķis Atis Ieviņš, neordinārā mūziķe Katrīna Gupalo un daudzpusīgais solists, grupas “Framest” dalībnieks Mikus Abaroniņš un citi. Krāšņā koncertā mākslinieki aicinās ne tikai sapņot, bet arī iedvesmoties lieliem darbiem. Skanēs Dž. Lenona, E. L. Vēbera, M. Džeksona, A. Graubas, R. Eilanda, G. Kalniņa kompozīcijas, leģendāras “Queen”, “Metallica” ,“Eolika” un “Menueta” dziesmas, kā arī Ziemassvētku melodijas. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Rūdolfs Bērtiņš. Režisors, scenogrāfs – Reinis Suhanovs.

Dināra Rudāne atbild uz jautājumiem:



