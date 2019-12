Andželika šovā “Caur ērkšķiem…uz”. Publicitātes foto

Andželiku “STV Pirmā!” sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” skatītāji raidījuma pirmajās sērijās iepazina kā bravūrīgu dāmu, kura turklāt uz filmēšanu bija ieradusies manāmā alkohola reibumā. Nu, šovakar, īpašā speciālizlaidumā, “Ērkšķu” faniem būs iespēja satikt pavisam citu Andželiku un uzzināt, kā mainījusies viņas un arī pārējo dalībnieču dzīve pus gadu pēc projekta.

Ja iepriekš Andželika mēdza “plostot” pat vairākas nedēļas pēc kārtas, kopš projekta sākuma jaunā sieviete nav lietojusi ne gramu alkohola un izskatās patiešām lieliski – kļuvusi sievišķīgāka, no dziļiem laukiem pārcēlusies uz Jēkabpils pusi, strādā ēdināšanas jomā un ir laimīga, jo atradusi arī savu otro pusīti. Uz “Ērkšķiem” Andželika atnāca brīdī, kad pēc smagas traumas nesen bija atguvusi spēju staigāt un bija apņēmības pilna atmest dzeršanu, kā arī būt mīloša mamma savam vairākus gadus nesatiktajam dēliņam.

“Tas nav vienkārši.” par savu cīņu ar alkohola atkarību saka Andželika. Taču brīžos, kad klājas grūtāk un rodas vēlme padoties, viņa atceras sev iepriekš dotos solījumus: “Man ir mērķi, uz kuriem tiekties. Bet ja es atkal sākšu lietot alkoholu, tie pazudīs kaut kur nebūtībā.” pārliecināta ir Andželika.

Daudzi projekta skatītāji turēja īkšķus ne tikai par to, lai Andželika spētu īstenot pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē un cīnīties ar veselības likstām, bet arī, lai viņai izdotos atjaunot attiecības ar dēliņu, kuru audzina Andželikas audžuvecāki. Nu sieviete atklāj, ka abi atkal atraduši ceļu viens pie otra un ar dēlu sazvanās gandrīz katru dienu. “Es neteikšu, ka esmu galīgi laimīga, bet pagaidām esmu ļoti apmierināta ar sevi. Esmu priecīga, ka izdevies sasniegt tik daudz un lai ari cik grūti bijis, es neesmu padevusies.” par to, kā iegrozījusies viņas dzīve pēc “Ērkšķiem” saka Andželika.

Kā projekta dāvāto atbalstu – iespēju tikt pie jauna, Holivudas cienīga smaida, vērtīgas dāvanas skaistumkopšanai un savas ārienes pilnveidošanai, kā arī mācību un pašizaugsmes kursus, kuru mērķis ir palīdzēt uzsākt jaunu dzīvi – brīvu no iepriekšējām kļūdām, izmantojušas pārējās dalībnieces un kā mainījusies viņu dzīve? Skatītāji uzzinās jau šovakar. Tāpat tiks atklāts, kuras no “Ērkšķu” jaunākā sasaukuma ir dibinājušas jaunas attiecības, atradušas stabilu darbu, atteikušās no atkarībām un pat gatavojas profesionālai karjerai ārpus Latvijas robežām?

Andželika stāsta, kā cīnās ar alkohola atkarību: