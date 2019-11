Publicitātes foto

STV Pirmā sarunu šovā “Starp mums runājot” šovakar viesosies pašmāju aktrise Kristīne Belicka, kura studijā pastāstīs gan par saviem lielākajiem trūkumiem, gan par to, kāpēc viņa varētu izbeigt attiecības ar mīļoto vīrieti.

Aktrise pastāstīja par vienu no saviem lielākajiem trūkumiem – savu slinkumu, kā arī to, ka viens no lielākajiem attiecību draudiem viņas izpratnē ir tas, ka viņas mīļotais vīrietis varētu nemīlēt viņas suni, kam aktrises dzīvē ir liela loma. “Ja viņš nemīl manu suni, tas var novest pie pamatīgām problēmām,” – viņa sacīja.

Kristīne Belicka viesojas raidījumā “Starp mums runājot”:



Sarunu šovu “Starp mums runājot” var noskatīties otrdienās, plkst. 21:00 STV Pirmā.