Publicitātes foto

Daudzu televīzijas skatītāju iemīļotais televīzijas šovs “X Faktors” ievirzījies finiša taisnē, līderos izvirzot trīs dalībniekus, kuri cīnīsies par uzvaru. Šobrīd labākās izredzes triumfēt konkursā ir topošajai māmiņai Elīnai Gluzunovai, no viņas nedaudz atpaliek Diāna Paško un Klāvs Ozols, uzskata “Betsafe” bukmeikeri.

Pusfinālā jaunie talanti – Diāna Paško, Reinis Liepa, Klāvs Ozols un Elīna Gluzunova – uzstājās katrs ar divām dziesmām, un cīņa izvērtās īpaši spraiga. Skatītāji lēma, ka “X Faktora” finālā iekļūst Klāvs Ozols un Elīna Gluzunova, bet trešais finālists tika noskaidrots ar “glābējdziesmas” palīdzību.

Galu gala šovu nācās atstāt Reinim Liepam. “Glābējdziesmu nodziedāju labi, patika, ka žūrija ļāva visu izlemt skatītājiem. Diāna varbūt savos priekšnesumos bija pārliecinošāka par mani, tāpēc saņēma lielāku atbalstu,” pēc izbalsošanas izteicās jaunais talants. “Kā favorītus nosaucu Elīnu un Klāvu – Elīnas balss un Klāva personība, veido viņus par maniem fināla favorītiem.”

Savukārt “Betsafe” favorīte šobrīd ir Elīna Gluzunova, kura saņēmusi koeficientu 2.00 uzvarai “X Faktorā”, tādējādi viņas izredzes uzvarēt tikai vērtētas ar 50% iespējamību.

Pusfinālā daudzi bija pārsteigti, ka uz izbalsošanas līnijas nokļuvusi ļoti spēcīgā konkursante Diāna Paško. Arī viņai pašai glābējdziesmas dziedāšana sagādājusi spilgtas emocijas.

“Viss notika tā, kā tam bija jānotiek. Man bija iespēja nodziedāt trešo dziesmu un ietekmēt cilvēku viedokļus. Tā bija laba pieredze, milzīgas emocijas, līdz dzīves beigām neaizmirsīšu, kā stāvēju aizkulisēs un gatavojos dziedāt glābējdziesmu. Trūkst vārdu, pat nezinu, kad izjutu ko līdzīgu,” tā brīža izjūtas raksturojusi Diāna, kuras koeficients šova finālam ir 3.00.

Trešais finālists, Klāvs Ozols, 8. decembra šovā ieguva jau ceturto skatītāju simpātiju balvu pēc kārtas, stabili kļūstot par “X Faktora” publikas lielāko mīluli. Kopumā skatītāju simpātiju balsojumā četras uzvaras guvis Klāvs Ozols, pa vienai – Diāna Paško un jau izbalsotā Anna Krista Ostrovska.

Klāvs pusfinālā ceļu uz “X Faktora” lielo finālu kaldināja ar Eltona Džona balādi “Your Song” un britu elektroniskās mūzikas grupas “Clean Bandit” hitu “Rockabye”. Žūrija abus sniegumus vērtēja krasi atšķirīgi, iespējams, mazinot savdabīgā izpildītāja izredzes plūkt uzvaras laurus. Viņam “Betsafe” bukmeikeri piešķīruši tādu pat koeficientu kā Diānai – 3.00.

Cīņa par uzvaru būs ļoti spraiga. Jau pēdējās šova tiešraidēs pierādījās tas, ka uz izbalsošanas līnijas var nonākt jebkurš no dalībniekiem, kas liek secināt to, ka nav izteikta līdera uzvarai. Tāpat arī mentori taktiskāk vērtē dalībniekus, kas pagājušajā raidījumā noveda pie nepieredzētā 200 sekunžu papildbalsojuma, kurā teorētiski vājāka dalībnieka izredzes palikt šovā tikai palielinās. Visas fināla nolikuma detaļas nav zināmas, nav izslēgts, ka organizatori sagatavojuši, kādu “kacekli”, lai spriedzi noturētu līdz raidījuma beigām. Lai gan favorīte ir Elīna Gluzunova, uzvarēt var jebkurš no finālistiem.