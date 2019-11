No kreisās: Gaitis Lazdāns, Ieva Sutugova un Normunds Pauniņš. Publicitātes foto

Latvijas dievnamus no 4. decembra pieskandinās akustiskā ziemas dziesmu koncertprogramma “Sniegpārslas stāsts”, kurā skanēs komponista Gaita Lazdāna dziesmas ar Jāņa Petera, Ivetas Priedes un citu dzejnieku vārdiem, ko izpildīs Ieva Sutugova, Normunds Pauniņš un Mārtiņš Burke-Burkevics.

Gaitis, veidojot šo pro­grammu, pārskatīja visas savas sarakstītās dziesmas par ziemu. “Nevis Ziemassvētku dziesmas, bet ziemas dziesmas, un tās visas būs akustiskā izpildījumā,” uzsver Gaitis. “Mums būs perkusijas, basģitāra, akustiskā ģitāra un klavieres. Četri pavadošie mūziķi un trīs dziedātāji. Es vispirms atlasīju dziesmas, kuras, manuprāt, būtu interesanti uztaisīt akustiskajā variantā un kuras iederētos baznīcās. Tad apdomāju, kura dziesma labāk piestāv katram māksliniekam un ko viņi kopā var nodziedāt. Tādu pilnīgi no jauna rak­stītu dziesmu nav. Ir kaut kas ļoti, ļoti vecs, varbūt jau pavisam aizmirsts un kaut kas, kas ir populārs šajā Ziemassvētku periodā, piemēram, no Jāņa Paukštello, no Daiņa Porganta izpildītajām dziesmām. Bija doma koncertpro­grammu uztaisīt tādu, kas būtu vairāk nekā pasaka, pasaciņa gan lieliem, gan maziem ar dziesmām, kas ir par ziemas tematiku.” Nav nejaušība, ka šīs programmas nosaukums ir no D. Porganta izpildītās dziesmas “Sniegpārslas stāsts”, jo tā ir viena no populārākajām Gaita ziemas dziesmām. “Dziesma “Sniegpārslas stāsts” koncertprogrammai ir ideāls nosaukums. Tas ir tā mīlīgi, jo mēs vēlamies izstāstīt skaistu ziemas pasaku,” smaidot atzīstas Gaitis un piebilst: “Būs arī pa kādai smeldzīgai, pārdomu dziesmai, ko izpildīs Ieva un Mārtiņš.”

Tagad Gaitis ar pārliecību teic: “Koncertprogramma “Sniegpārslas stāsts” noteikti būs piemērota visai ģimenei – pozitīvā, pasakainā gaisotnē ar vieglu izklaidējošu ievirzi. Aicinu visu ģimeni ar bērniem, ar vecmāmiņām, ar opīšiem kopā izbaudīt ziemas priekus, iegūt pozitīvas emocijas un izdzīvot pasakaino “Sniegpārslas stāstu”!”

