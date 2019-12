Publicitātes foto

Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad Latvijas mūziķi Aija Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, grupa “Putnu balle” un aktieris Artūrs Skrastiņš apvienojas projektā “Tev tuvumā”. Arī šogad no 14. decembra klausītāji tiek aicināti uz koncertiem visā Latvijā. Mūziķi aicina ikkatru no mums sajust sirds siltumu, sniegt to visiem, kas pēc šī siltuma ilgojas, un atcerēties, ka patiesībā tas ir nepieciešams ik dienu visa gada garumā!

“Tev tuvumā” projekts ir unikāls ar to, ka izpilda tikai latviešu komponistu skaistākās dziesmas. Šo gadu laikā viņi ir nopelnījuši komponistu uzticību un var justies īpaši pagodināti, jo dziesmas tiek speciāli rakstītas viņiem. Šis gads nav izņēmums! Jānis Šipkēvics, rokās turot Māras Zālītes dzejoli, uzrakstīja dziesmu “Ziemassvētku kartiņas”. “Pēdējos gados, ja kāds Latvijas komponists uzrak­sta jaundarbu, tad šī dziesma ir tā, kas ierosina idejas, kuras apaudzējam un virzām tālāk. Pagājušajā gadā tā bija gaismiņa, šogad tas ir Māras Zālītes dzejolis par kartītēm, ko Jānis Šipkēvics ietērpa mūzikā,” smaidot stāsta Aija Andrejeva un jauno dziesmu raksturo kā idillisku, skaistu pastkartīti, kuru tu vēlies saņemt un kurā tu gribi iekāpt iekšā: “Tā man saistās ar ideālo, skaisto ziemu. Skaistais Ziemassvētku vakars ar apsnigušiem kokiem un māju jumtiem. Tāda lauku idille, kā glezna. Visi laimīgi kopā.”

Šis Aijai ir sestais gads kopā ar “Tev tuvumā” domubiedriem. “Neticami, ka jau tik daudz! Šie cilvēki ir tā mana Ziemassvētku sajūta, kas sākas pēc valsts svētkiem, kad sanākam kopā, katru gadu no jauna. Mēs ļoti reti tiekamies ārpus šī projekta, jo katram ir savi projekti, savas lietas, cits dzīvo ārzemēs. Šogad mēs esam vecajā sastāvā. Ir atgriezies Artūrs Skrastiņš. Var teikt, šogad atkal esam kopā štata sastāvs. Atkal kopā vecā, labā komanda,” stāsta Aija.

Projekts “Tev tuvumā” izpilda Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Aivara Hermaņa, Jāņa Lūsēna, Valta Pūces, Ulda Marhilēviča, Igo, Aigara Voitišķa un citu latviešu komponistu skaistākās Ziemassvētku dziesmas. “Kārlis Būmeisters parasti uz Ziemassvētkiem saraksta kaut ko jaunu. Bieži vien tā ir mūsu dueta dziesma. Mēs jau smējāmies, ka šī būs piektā dziesma. Pēc pāris gadiem varēsim izdod savu duetu albumu. Šogad izpildīšu jaunu dziesmu arī no sava topošā albuma,” teic Aija.

14. XII 12.00 Viļķenes Sv. Katrīnas ev. lut. baznīca

14. XII 18.00 Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīca

15. XII 16.00 Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”

19. XII 19.00 Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

20. XII 19.00 Rīgas Sv. Pētera baznīca

21. XII 16.00 un 19.00 Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca

22. XII 16.00 un 19.00 Jelgavas kultūras nams

23. XII 19.00 Ogres novada Kultūras centrs

26. XII 19.00 Rīgas Lutera baznīca Torņakalnā

27. XII 19.00 Latgales vēstniecība “Gors” Rēzeknē

29. XII 19.00 Kultūras centrs “Siguldas devons”

4. I 13.00 Kurmenes Sv. Pētera Romas katoļu baznīca

Biļetes: “Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv

Cena: EUR 10–28