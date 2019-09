Foto: Pexels

Astrologi ir pārliecināti, ka cilvēka raksturu ļoti lielā mērā veido astroloģiskā zīme, kādā viņš ir nācis pasaulē. Kam izdodas saglabāt mieru un turēt visu rokās arī saspringtās situācijās? Kuru mieru iztraucēt ir teju vai neiespējami?

Astrologi apgalvo, ka tie ir šie 3 zodiaka zīmju pārstāvji:

Svari

Šiem cilvēkiem glāze vienmēr ir pilna tikai pa pusei. Jebkurā negatīvā situācijā viņi prot saskatīt arī labo, un tas viņiem palīdz būt ļoti savaldīgiem. Problēmas Svari risina lielākoties ātri, un pat padomu nevienam neprasa. Cilvēki, kas dzimuši šajā zodiaka zīmē, pārdzīvojot savā dzīvē kādas grūtības, turpina ticēt tam, ka viss, galu galā, būs lieliski. Un tieši tā arī notiek, tieši tāpēc jūs gandrīz nekad neredzēsiet kādu Svaru zīmē dzimušo, kas krīt izmisumā un zaudē savaldību tikai tāpēc, ka pa ceļam ir gadījies kaut kas neparedzēts.

Dvīņi

Šie cilvēki prot koncentrēties konkrētiem mērķiem un ļoti pārliecināti dodas pretim tiem. Emocijas, īpaši negatīvās, viņus nevirza. Dvīņi cenšas parasti izvairīties no konfliktiem, tā kā pasaulē ir daudz vairāk citu iemeslu, kā dēļ tērēt savu laiku. Grūtās situācijās šīs zodiaka zīmes pārstāvji saņem sevi rokās un vienkārši izdomā, kā izkļūt no sarežģītās situācijas. Dvīņiem nepatīk pieņemt lēmumus, taču tad, kad tas tiešām ir nepieciešams, viņi to dara bez mazākajām šaubām.

Ūdensvīrs

Šie cilvēki nepievērš uzmanību tam, kas notiek ap viņiem. Tas palīdz viņiem nezaudēt savaldību pat vissarežģītākajās situācijās. Viņos iekšēji mīt īsts ugunskurs, taču ārēji viņi to neizrāda. Viņi vienmēr prot parādīt savu attieksmi un paust viedokli, taču viņi septiņas reizes nomērīs pirms nogriezīs. Ja būs iespēja izvairīties no konflikta, viņi to noteikti izmantos.