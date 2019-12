Publicitātes foto

Ziemas tuvošanās veicina ilgas pēc modīgiem apaviem, kas būtu gan mīksti, silti un mājīgi, gan gaumīgi, un atbilstu aktuālajām tendencēm. Gatavojoties sniega sezonai un svētku laikam, Austrijas zīmols “Högl” uzklausīja trīs iedvesmojošu, sabiedrībā atpazīstamu sieviešu atziņas par apavu izvēles kritērijiem. Šarmantā radio personība Maija Rozīte – Krištopane, atzītā stiliste Dace Krieviņa-Bahmane un harizmātiskā plus size modele Tatjana Mackēviča akcentēja kolekcijas funkcionalitāti un piemērotību Latvijai raksturīgajām ziemām, tai pat laikā ievērojot sezonas aktualitātes un saglabājot zīmolam raksturīgo luksus pieskārienu, un īpaši izcēla svētkiem un svinībām piemērotās kurpes un aksesuārus.

Par pāris kilogramiem vieglāka

Publicitātes foto

Vienmēr smaidīgā un iedvesmojošā plus size modele Tatjana Mackēviča uzsver, ka ar sievišķīgām formām apveltītām dāmām apavus jāizvēlas ar īpašu rūpību, taču tas nenozīmē, ka ir jābaidās no moderniem mūsdienu modeļiem. “Bieži kuplāka izmēra sievietes baidās vilkt īsus potīšu un masīvus puszābakus, jo tie vizuāli saīsina kāju un padara tās pilnīgākas. Lai izvairītos no šāda optiska iespaida, svarīgi ievērot stilistu ieteiktu noteikumu – apavu tonim jāsakrīt ar zeķu vai bikšu krāsu. Zābaku stulmiem nav jābūt apjomīgiem un svarīgi, lai pats apavu modelis ir akurāts un izsmalcināts,” pieredzē dalās Tatjana. “Ja apavi apveltīti ar platu, vijīgas formas apjomīgu papēdi, tad koptēls kļūs pāris kilogramus vieglāks, izsmalcinātāks un sieviškīgāks,” uzsver modele.

Savukārt Jaungada nakts svinībām Tatjana aicina ļauties spīdumiem un mirdzumiem: “Nav piemērotāka laika un iemesla kā Ziemassvētki un Jaunā gada sagaidīšanas nakts, kad mirdzēt jaunās brīnumainās kurpēs! Vienīgi, velkot augstpapēžu kurpes, lielāka izmēra dāmām jāatceras par veselību – jo lielāka slodze uz mugurkaulu un kājām, jo kvalitatīvākiem jābūt apaviem, ideāli – ar ortopēdisku liesti, lai Jauno gadu nenāktos sagaidīt basām kājām,”iesaka Tatjana.

Teciņus vai aulēkšiem skaistos un ērtos apavos

Publicitātes foto

Šarmantā radio personība un dīdžejmeitene Maija Rozīte – Krištopane neslēpj, ka “Högl” apavu ziemas kolekcija atkausē sirdi un silda pēdiņas ar skaistiem un ērtiem ziemas apavu un svētku kurpju un somiņu modeļiem: “Veselības speciālisti visbiežāk iesaka desmit tūkstošus soļu kā ieteicamo diendienā noieto minimālo skaitu, tikmēr viņu kolēģi podologi norāda, ka nav vēlams vienos apavos pavadīt vairāk par trīs stundām. Rāmā, nosvērtā ritmā, ātri, teciņus vai aulēkšiem – mūsu katra personīgais spidometrs tik skaita mērotos attālumus, un, ņemot vērā abu pušu rekomendācijas, īpaši svarīga ir kājās velkamo apavu kvalitāte, kas viennozīmīgi piemīt zīmolam Högl!”

Ballīšu bums, spīdumi un nezūdoša klasika

Publicitātes foto

Izvērtējot jaunumus “Högl” ziemas apavu sortimentā un gatavojoties decembra ballīšu bumam, atzītā stiliste un modes dizainere Dace Krieviņa – Bahmane uzsver, ka zīmola veikala stila amplitūda nebeidz pārsteigt – sākot ar kārtīgiem sniega zābakiem un sportiska stila apaviem līdz pat elegantām augstpapēžu kurpēm ar mirdzošiem elementiem. “Apavi ar spīdumu ir mani šīs sezonas favorīti! Savukārt, meklējot nezūdošu klasiku, Högl kolekcijā pieejami gan elegantāki, gan atturīgāki varianti, kā arī sarkanas, melnas, bēšas miesas krāsas un pūderrozā augstpapēžu laiviņkurpes,” dalās Dace.

Absolūta perfekcija, inovatīvi Gore-Tex materiāli un sportisks stils

Šoziem zīmols “Högl” sarūpējis izcilu apavu piedāvājumu ērtai, funkcionālai un vienlaikus elegantai un modernai ziemas baudīšanai. Jaunajiem gada aukstākā laika pārgājienu stila apavu modeļiem piešķirts mūsdienīgs un urbāns izskats, turklāt piedāvājumā iekļauta arī šīs sezonas aktuālākā tendence – siltinātas botas. Šī alternatīva botām un pārgājiena zābakiem ir izcils ielas stila apavs par sevi pārliecinātām sievietēm. Spilgtu krāsu un materiālu sajaukums apvienojumā ar aitādas oderi un termo zoli būs sievišķīgs un sportisks pavadonis aukstām ziemas dienām.

Savukārt Voyager jeb pārgājienu stila zābakus stilisti aicina kombinēt ar lācīša kažokādas tipa jaku vai mēteli, džinsiem vai elegantām biksēm. Turklāt, pateicoties 5 cm augstajam bloka papēdim, tos var valkāt ar zeķubiksēm, svārkiem vai kleitu. Biezā zole ir arī praktiska izvēle, pasargājot no aukstuma, mitruma un slidenuma.

Kā vēl vienu inovāciju neatkarīgi no tā, vai ir lietus, sniegs vai saulains laiks, “Högl” piedāvā stilīgus un funkcionālus zābakus ar ūdensnecaurlaidīgām Gore-Tex membrānām, kas atspoguļo sezonas stila tendences un vienlaikus rūpējas par ērtībām par spīti laika apstākļiem. Līdz ar patiesi gaumīgo “Högl” Gore-Tex® sērijas bestselleru tiek apgāzts mīts, ka funkcionalitāte nav modē. Zābaka elastīgajā materiālā iedrukāts smalks zīmola raksts.

Sievišķīga atturība un stils

Gada aukstākās sezonas potīšu zābaku stiliem piemīt zīmolam raksturīgais stila rokraksts – sievišķīgs atturīgums apvienojumā ar mūsdienīgu dizainu, augstas kvalitātes materiāliem, detalizētu apdari un izcilu formu.

Savukārt krokodilādas efekta potīšu zābaki ir viens no šīs sezonas modes kliedzieniem, kas jums nepieciešams, lai kombinētu un perfekti elegantu izskatu. Romantiskāk noskaņotajām zīmols piedāvā šņorzābakus un spīdīgas ādas zābakus ar čūskas ādas nospiedumiem, kas piešķir apaviem papildu luksusa pieskārienu un pārliecinošu stila izpausmi.

Sievišķīga, eleganta un klasiska svētkos

Kurpju klāstā uzvaras gājienu turpina vienkrāsainie lakādas bloka tipa papēži, kuri mirdz vīna, pūderrozā un tumšās rozes krāsās. Papēža septiņu centimetru augstums nodrošina sievišķīgu siluetu, nemazinot pēdas komfortu valkšanas laikā. Šīs kurpes var valkāt krāšņi, uz biroju vai, gluži pretēji, ar džinsiem kā ielas stila elementu.

Savukārt svētkos ikviena tiks pamanīta ar mirdzumu pārklātajās vai spīdošu sprādzi apveltītajās kurpēs. Kombinējot šīs mirdzošās kurpes ar atturīgāka stila bikšu kostīmu vai kleitu, apavi pildīs elegants aksesuāra funkciju.