Foto: PA IMAGES/ SCANPIX/ LETA

Vakardien tika atklāti šokējoši fakti par Saseksas hercogu lidojumu no Francijas uz Lielbritāniju. Izrādās, ka šis reiss varēja kļūt par traģēdiju.

Britu avio komisija “Airprox Board” izmeklējusi apstākļus, kurā varēja gūt smagus ievainojumus vai pat iet bojā karaliskās ģimenes locekļi. Uz privātās lidmašīnas klāja atradās 38 gadus vecā Megana Mārkla, 35 gadus vecais princis Harijs un viņu jaundzimušais dēls Ārčijs.

Eksperti šo incidentu atzinuši kā vienu no nopietnākajiem, kādu ir piedzīvojuši britu karaliskās ģimenes locekļi. “Komisija uzskata, ka pilota atskaitē ir vērojams fakts, ka lidmašīnai bija nopietni sadursmes draudi,” – sacīts “Airprox Board” izmeklēšanas ziņojumā.

Runa ir par vienu no skandalozajiem Saseksas hercogu lidojumiem, kad princis Harijs un Megana Mārkla izmantoja privāto lidmašīnu, lai nokļūtu Nicā, kur viņi atpūtās un viesojās pie mūzikas zvaigznes Eltona Džona. No Lielbritānijas uz Franciju viņi devās 14 vietīgā avio lainerī “Bombardier”, kura kopējā vērtība ir aptuveni 48 miljoni eiro un šī lidmašīna pieder kompānijai “NetJets”.

Incidents notika 24.augustā, kad karaliskais pāris atgriezās Londonā. Lidmašīna izlidoja no Nīcas pēc pusdienlaika. Tikai 14 jūdzes no lidostas tā gandrīz sadūrās ar bezpilota aparātu. Tas palidoja garām tikai 10 pēdu no lidmašīnas.

Tajā brīdī “Bombardier” ātrums bija 200 jūdzes stundā. Pilots paziņoja, ka viņš pamanījis bezpilota aparātu 4000 pēdu augstumā. “Dronam, šķiet, bija kāds gaismas avots priekšpusē. Tā izmēru man bija grūti noteikti. Es domāju, ka tas varēja būt aptuveni pusmetra garumā,” – pilots apgalvoja.

Kā apgalvo speciālisti, ja sadursme būtu notikusi, sekas būtu traģiskas. “Tas patiešām būtu nopietni. Ja bezpilota aparāts būtu ietriecies kādā no lidmašīnas stikliem, labākajā gadījumā, lidmašīna kļūtu ļoti grūti kontrolējama. Bet sliktākajā – aparāts varēja kādu nogalinās. Šie bezpilota aparāti pēdējā laikā ir kļuvuši ļoti bīstami, jo tie nav putni, tie ir aparāti, kuriem arī ir dzinējs un jauda. Tā mūsdienās aviācijai ir īsta sērga,” – izdevumam “Express” sacījis pieredzējis pilots Terijs Tozers.

Bezpilotu aparāti lidostu tuvumā ir aizliegti ar likumu. Policija par notikušo ir ierosinājusi arī krimināllietu, tomēr bezpilota īpašnieks vēl aizvien nav zināms.

“Katram, kurš gaisā palaiž bezpilota aparātu, ir jāpiereģistrējas datubāzē. Taču to dara tikai atbildīgie cilvēki. Vienīgais iespējamais risinājums ir ievietot identifikācijas kodus katrā dronā. Taču šī procedūra ir ļoti dārga,” – teica Terijs Tozers.

Ceļojumi privātajās lidmašīnās toreiz izraisīja sabiedrības sašutumu – no vienas puses hercogi apmeklēja dažādus pasākumus, kas rūpējas par vidi, bet no otras – ceļošanai izmantoja privātās lidmašīnas, kas ļoti kaitē ekoloģijai.