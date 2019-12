Foto – EPA/Scanpix/Leta

Mūžībā 61 gada vecumā aizgājusi zviedru dueta “Roxette” soliste Marī Frēdriksone, otrdien pavēstīja mūziķes menedžere.

Frēdriksone no dzīves aizgājusi pirmdien pēc 17 gadus ilgušas cīņas ar vēzi, paziņojumā apliecināja Marī Dimberga.

Frēdriksones un Pēra Gesles duets “Roxette” tika izveidots 1986. gadā.

Ar debijas singlu “Neverending Love” duets guva panākumus dzimtajā Zviedrijā, bet trīs gadus vēlāk ar singlu “The Look” un albumu “Look Sharp!” izpelnījās ievērību visā pasaulē.

“The Look” nonāca ASV hitparādes pirmajā vietā. Tam sekoja tādi hiti kā “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love” un “Joyride”.

“Roxette” pārdevis vairāk nekā 80 miljonus ierakstu. Gadu gaitā notikušas vairākas pasaules koncertturnejas.

“Paldies tev, Marī, paldies par visu. Tu biji izcila mūziķe, balss meistars, brīnišķīga māksliniece,” izsakot atzinību dueta biedrei, apliecināja Gesle. “Paldies, ka izkrāsoji manas melnbaltās dziesmas visskaistākajās krāsās. Tu biji visbrīnišķīgākais draugs 40 gadu garumā.”

Līdzās darbam “Roxette” Frēdriksonei bija arī veiksmīga solokarjera.

2013. gadā viņa laida klajā albumu “NU” ar dziesmām zviedru valodā. To bija producējis mūziķes laulātais draugs, ar kuru viņa apprecējās 1994.gadā. Pārim ir divi bērni.