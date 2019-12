Publicitātes foto

Novembrī “Latvijas sirdsdziesmā” uzvaras laurus plūca grupas “Galaktika” dziesma “Lai mīlestības nepietrūkst”. Vēl īsi pirms Otrās Adventes klausītāji izvēlējās divas dziesmas no rudens mēnešiem, kas piedalīsies aptaujas finālā vasarā – grupas “Zeļļi” dziesmu “Kā rāma upe” un “Balto lāču” dziesmu “Abi trīs”.

Normunds Zušs atklāj, ka dziesma “Lai mīlestības nepietrūkst” tika uzrakstīta un ierakstīta pirms kāda laika un mierīgi gaidīja savu brīdi. “Pašā vasaras izskaņā mēs vēl paspējām nofilmēt dziesmai klipu, un rudens sākumā dziesma tika nodota klausītājiem vērtēšanai. Dziesma stāsta par to, ka dzīvē ir vērtības, kas mūsos mājo jau no bērnu dienām līdz sirmam vecumam. Tā ir mīlestība. Mīlestība pret savu zemi, mīlestība pret dzīvi, mīlestība pret saviem tuviniekiem, pret mīļajiem cilvēkiem, par kuriem sāp sirds, par kuriem tek mūsu asaras, par kuriem mēs lūdzam, par tiem, kurus mēs mīlam… Mamma, tētis, māsa, brālis, sieva, meita, dēls… Šī dziesma ir par pašu dārgāko, kas mums ir uz pasaules,” stāsta Normunds. “Par to, kā dziesma atnākusi, man grūti spriest. Jo, kā mūzika vai dzeja nāk pie manis, es pat līdz šim brīdim nemāku pastāstīt. Jo laikam neesmu no tiem, kam kaut kas “atnāk”, braucot mašīnā vai ejot pa pļavu. Šajos brīžos, ja ir daudz laika domāšanai, var izdomāt kādu dziesmas ideju vai stratēģiju, nosaukumu vai kādu frāzi, bet viss klausāmais jau top tikai tad, kad sāku apzināti strādāt vai vismaz apsēžos pie klavierēm. Visam pamatā tomēr ir darbs,” neslēpj Normunds.

Grupai “Galaktika” uzvara nāk pēc uzvaras. Normunds un Vitolds ir savu klausītāju mīlēti un loloti. Vai šādā situācijā “zvaigžņu slimība” nekad nav piezagusies? “Es uzskatu, ka, lai kas dzīvē notiek – labs vai slikts, galvenais ir nepazaudēt savu cilvēcību. Un vārds “cilvēcība”, manuprāt, arī iekļauj sevī to sirsnību, labestību, vienkāršību, atsaucību, izpalīdzību. Un es nekad nesapratīšu tos cilvēkus, kuriem slava, vara vai nauda liek mainīties – saslimt ar zvaigžņu slimību. Atcerieties, nav grūti būt “zvaigznei” – grūti ir palikt cilvēkam. Un, runājot par uzvarām, mums katram ikdienā ir tūkstošiem uzvaru, ar ko lepoties, un tās ir simtiem reižu vērtīgākas par jebkādu piešķirto balvu vai statusu. Šobrīd mana lielākā uzvara ir mana ģimene, ģimenes labklājība, katrs mūsu laimīgais smaids,” stāsta Normunds.

Par grupas “Galaktika” nākotnes plāniem var pateikt īsi un kodolīgi – strādāt un turpināt iesākto. “Decembrī savu skanējumu uzsāk “Galaktikas” jaunā dziesma “Baltiem eņģeļu spārniem”. Dziesma par sniegu, prieku, par mīlestību, par smaidu un siltumu. Par visu to, ko mēs katrs gaidām no Ziemassvētkiem, no jaunā gada un no visas dzīves,” smaidot stāsta Normunds. “Ziemas periodā plānojam cītīgi pastrādāt, lai jau uz pavasara pusi sāktu gatavot grupas “Galaktika” trešo albumu, un, protams, pakārtoti un likumsakarīgi gatavosimies arī jaunai koncertprogrammai un tūrei pa visu Latviju un ārpus Latvijas robežām.”