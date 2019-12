Publicitātes foto

Rīgas Kongresu namā 16. un 17. decembrī Ukrainas orķestris “Lords of the Sound” piedāvās atjaunoto koncertprogrammu “Oscar Music Awards”, kurā skanēs mūzika no “Oskarus” saņēmušām filmām, bet priekšnesums kopumā būs ieturēts slavenās filmu balvas pasniegšanas ceremonijas stilā.

“Mākslinieki jau trešo reizi ar prieku brauks uz Rīgu. Viņiem patīk gan pati pilsēta, gan atsaucīgie klausītāji. Mūziķi jūt, ka viņiem ir abpusējas simpātijas. Viņi ar prieku atceras pēdējo koncertu, kad klausītāju aplausi pēc koncerta nerima astoņas minūtes un trīs reizes māk­slinieki atgriezās uz skatuves,” stāsta koncertu rīkotājs Jurijs Gimaletdinovs.

Orķestris izpildīs skaņu celiņus no filmām: “Zvaigžņu kari”, “Troņu spēles”, “Matrikss”, “Zvaigžņu kari”, “Titāniks”, “007: Kritiens no debesīm”, “Mulenrūža”, “Žokļi”, “Piektais elements” un daudzām citām. Galvenā “Lords of the Sound” īpatnība ir tāda, ka viņu uzstāšanās ir ne tikai vienkārši mūzika, bet gan šovs, kurā katru skaņdarbu pavada unikāls video, gaismas priekšnesums un dzīvs vokāls. Gandrīz neiespējami divreiz dzirdēt vienādu orķestra skanējumu. Viņi pastāvīgi paplašina savu repertuāru, pievieno jaunus elementus, teatrālus uzvedumus un specefektus. “Ar ko šis orķestris ir tik īpašs? Ar jaunību un to īpašo jaunības enerģiju. Kad veidojās orķestris, tad pasaulē jau bija pāris orķestri, kas atskaņoja populāro filmu mūziku, bet tikai šim orķestrim ir tas īpašais skanējums, jo tajā muzicē tikai jauni cilvēki, kas ar savu nebeidzamo enerģiju spēj aizraut sev līdzi skatītājus jebkurā pasaules malā,” stāsta Jurijs.

Iedvesmu orķestra nosaukumam mākslinieki guvuši tieši no populārās triloģijas “The Lord of the Rings” jeb “Gredzenu pavēlnieks”. Mūziķi apgalvo, ka apvienības nosaukums tiešā veidā sasaucas ar repertuāru un vienlaikus ir arī savdabīgs izaicinājums pašiem, jo šāds paziņojums jāattaisno ar sniegumu.

Kijevas simfoniskais orķestris piecu gadu laikā ar savu profesionālo, šarmanto un harismātisko sniegumu kļuvis populārs. Orķestris pirmo reizi uzstājās 2014. gada 23. aprīlī Kijevas māk­slinieku namā. Orķestrī spēlē talantīgi jauni mūziķi diriģenta Vitālija Saražinska vadībā. Mūziķi par saviem koncertiem teic: “Kas reiz klausījies mūsu koncertu, nāks uz tiem vēl un vēl!”

16., 17. XII 19.00 Rīgas Kongresu nams

Biļetes: “Biļešu servisa” kasēs, www.bilesuserviss.lv

Cena: EUR 23–45