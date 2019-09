Publicitātes foto

Pašmāju grupa “Pacific K” izdevusi jau otro singlu “Hold Your Gaze” no gaidāmā grupas pirmā pilnmetrāžas studijas albuma “Light Between Oceans”.

Kā norāda grupas dalībnieki, dziesmas “Hold Your Gaze” atslēgas vārds ir mērķtiecība. Mūzika, kas runā par iekšējo dzinuli, sparu un spēku, kas var būt gan pozitīvs un progresējošs, gan destruktīvs un graujošs. “Šī ir dziesma, kas nāca vairāk no “iekšām” un kuru vārdos aprakstīt šobrīd ir pagrūtāk. Jūtu tās spēku katru reizi to izpildot un zinu, ka tā vēl nesīs savus stāstus un atklāsmes. Taču man bija svarīgi, ka tā ir šeit, starp pārējām,” saka grupas solists un dziesmas teksta autors Kristaps Bedrītis.

Albums “Light Between Oceans” solās būt dažādu skaņu un noskaņu piesātināts, tomēr ieturēts vienā estētikā, ar kopēju vēstījumu. Tā tapšanā piedalījušies arī pāris viesmākslinieki, kas grupas “Pacific K” mūzikai dod vēl dziļāku un krāsaināku skanējumu. Lai gan sākotnēji albumu tika paredzēts izdot jau šī gada rudenī, grupa ziņo, ka dažādu apstākļu dēļ tomēr būs jāpaciešas mazliet ilgāk un tas klausītāju ausīm tiks nodots nākamā gada pavasarī. Albums tapis sadarbībā ar skaņu inženieri Tāli Timrotu un ierakstīts studijā “Mints Music” (Rīgas Skaņu ierakstu studija), kas iepriekš sadarbojusies ar tādiem pasaulslaveniem mūziķiem kā Deimiens Raiss (Damien Rice) un Ludoviko Einaudi (Ludovico Einaudi), kā arī vairākām pašmāju grupām – Prāta Vētra, Satellites LV, Rīgas Modes, Laika Suns u.c.

Grupa “Pacific K” kopā darbojas kopš 2016. gada. Tajā apvienojušies Kristaps Bedrītis (balss, akustiskā ģitāra),Rihards Lībietis (ģitāra), Nauris Babris (bungas) un Toms Kursītis (basģitāra) un grupas unikālo skanējumu veido mūziķu līdzšinējā pieredze instrumentālajā, pasaules, folka, roka, blūza un džeza mūzikā. Līdz šim grupa ir izdevusi atzinīgi vērtēto mini albumu “Blue Fall EP” (2017), uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos, aizvadījusi veiksmīgus koncertus Baltijā, kā arī iesildījusi starptautiski zināmo britu grupu “Fink”.

Noklausies!