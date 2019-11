Lielbritānijas karaliene Elizabete II un viņas vecākais dēls, princis Čārlzs. Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

71 gadu vecais princis Čārlzs ir atgriezies no ārzemēm un uzreiz pēc tam devies risināt tās problēmas, kas notikušas karaliskajā ģimenē viņa prombūtnes laikā.

Velsas prinča Čārlza un viņa mīļotās Kamillas vizīte Jaunzēlandē noritēja ļoti veiksmīgi. Tomēr gulēt uz lauriem viņam neizdevās. Uzreiz pēc tam, kā viņš atgriezās Lielbritānijā, viņš devās uz Sandringemas pili. Norfolkas karalienes rezidencē princis Čārlzs satika savu tēvu – 98 gadus veco princi Filipu, lai apspriestu katastrofālās sekas tam, ko radīja viņa jaunākā brāļa, prinča Endrjū intervija, kurā viņš atzinās savā draudzībā ar pedofilu, seksuālajos uzbrukumos apsūdzēto amerikāni.

Karalienes Elizabetes II un prinča Filipa vecākais dēls, princis Čārlzs, kurš ir pirmais rindā uz kroni, vēl esot ārzemēs šo situāciju apsprieda telefoniski ar savu mammu. Čārlzs nospēlējis lielu lomu visā, kas attiecas uz situācijas risināšanu, kas radās pēc viņa brāļa, Endrjū intervijas un tiem faktiem, kas nāca gaismā. Situāciju viņam risināt palīdzēja viņa vecākais dēls, princis Viljams, Keitas Midltones vīrs. Zināms, ka jau šobrīd princis Endrjū ir atbrīvots no jebkādiem karaliskajiem pienākumiem, kā arī nepiedalīsies vairākos oficiālos pasākumos, tāpat ir atceltas svinības, kas bija paredzētas par godu viņa dzimšanas dienai.

Viss notikušais liecina par to, ka karalienes vecākais dēls ir gatavs pārņemt varu no savas mammas, karalienes Elizabetes II, savās rokās. Karaliskās ģimenes eksperti norāda, ka izmaiņas notiek jau šobrīd. Varas nodošana pavisam notiks pēc 18 mēnešiem, kad Elizabete II nosvinēs 95 gadu jubileju. Tajā brīdī viņa dosies atpūtā un pilnībā atteiksies no valdīšanas. Viņas vīrs, princis Filips to izdarīja 98 gadu vecumā, atsakoties arī turpmāk piedalīties oficiālos, saviesīgos pasākumos.

“Skandāls ap princi Endrjū un viņa apsūdzēto draugu, amerikāni Epšteinu princim Čārlzam ir devis iespēju “iejaukties” un parādīt, ka viņš spēj pildīt karaļa pienākumus. Nav neviena labāka šai lomai šobrīd. Čārlzs šo situāciju ir atrisinājis korekti un izlēmīgi – kā karalis, kāds viņš pēc kāda laika arī kļūs,” – norāda eksperti.

Arī pati karaliene Elizabete II jau šobrīd aizvien retāk apmeklē dažādus pasākumus. Tā, piemēram, 2016.gadā viņa piedalījās 332 pasākumos, bet 2018.gadā – 283 pasākumos, bet šogad šis skaitlis būs vēl mazāks. Tajā pat laikā princis Čārlzs dažādos pasākumos piedalījies 507 reizes.

Karaliskajai ģimenei pietuvinātie stāsta, ka princis Filips, 98 gadu vecumā vairs nevar ģimeni vadīt ar savu “dzelzs roku”. Disciplīna vairs neesot tā, kas agrāk. Tas arī novedis pie tā, ka princis Endrjū pats izlēma sniegt šo skandalozo interviju, teikts izdevumam “Daily Mail”.

Princim Čārlzam būs jāuzņemas uz saviem pleciem arī pašu ģimenes locekļu attiecības. Īpašu lomu viņš, visticamāk, piešķirs vecākajam dēlam, princim Viljamam un viņa sievai Keitai Midltonei, kas kļūs par karaļa “izredzēto” pāri. Eksperti ir pārliecināti, ka nekāda loma šobrīd nav paredzēta jaunākajam dēlam princim Harijam un viņa sievai Meganai, jo šis pārītis, līdzīgi princim Endrjū, ģimenei sagādā “vienas vienīgas galvassāpes”.