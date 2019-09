Foto: Unsplash

Interesantākais ir tas, ka no dabas šie cilvēki nemaz nav ļauni. Gluži vienkārši viņi ir pārāk emocionāli. Viņus spēj sakaitināt pat sīkumi – ikdienišķi, sadzīviski, darbā sastopami. Viņi var pukstēt, purpināt, apvainoties, bet viņi ir neapmierināti.

Astrologi apgalvo, ka tieši tādi ir šo 4 zodiaka zīmju pārstāvji:

Vērsis

Šīs zodiaka zīmes pārstāvji vienmēr visu vēlas kontrolēt. Tāpēc tad, kad viņiem kaut kas neizdodas un ierastā ikdienas rutīna tiek izjaukta, viņi kļūst gluži vai traki. Lai Vērsis atkal būtu “savā ādā” un atgūtu līdzsvaru, var paiet vesela mūžība. Brīžos, kad viņš ir nikns, acīs viņam labāk nerādīties.

Jaunava

Jaunavu pacietības mērs ir ārkārtīgi zems. Šie cilvēki ir viegli pamanāmi citu vidū ar savu mūžīgo kritizēšanu. Turklāt viņi kritizē ne tikai citus, bet arī paši sevi. Un tas viss viņus tik ļoti tracina!

Šajā zodiaka zīmē dzimušie vēlas kontrolēt visus dzīves aspektus. Pat, ja viņi nevar mainīt kādus apstākļus, viņi nekautrēsies par to izteikt savu viedokli. Un jo vairāk viņi to dara un par to domā, jo “trakāki” kļūst.

Skorpions

Šie cilvēki ir gluži kā mazi bērni. Viņiem garastāvokli var sabojāt jebkas, kas notiek apkārt – pārāk gara rinda pie kases vai kāds kolēģis, kas pārāk skaļi runā pa telefonu. Skorpioniem gribētos, lai cilvēki rīkojas un runā tad, kad to ļauj viņi. Un, ja tā nenotiek, tas viņus padara gluži vai trakus.

Mežāzis

Šīs zodiaka zīmes pārstāvji iziet no rāmjiem tad, kad viņiem kāds traucē un neļauj darīt svarīgas lietas. Kādas tās ir – viens Dievs to zina. Taču jebkādus traucēkļus savā ceļā viņi uzskata par lielu kaitniecību, un ir pilnīgi vienalga, vai “traucētājs” ir tuvs radinieks vai pretim nācējs pa ielu.