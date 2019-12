Publicitātes foto

Mūzikas festivālā “Bauska Taste” nākamvasar uzstāsies lietuviešu mūziķis “Daddy Was A Milkman”, aģentūru LETA informēja Bauskas kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Feldmane-Zajarska.

Pasākuma rīkotāji izziņojuši, ka festivāls nākamgad norisināsies 1. un 2. augustā.

Pēc rīkotāju paustā, festivālā uzstāsies viens no spožākajiem Baltijas mūzikas skatuves māksliniekiem “Daddy Was A Milkman”. Visus “Daddy Was A Milkman” singlus daudzkārt atskaņojušas lielākās Latvijas un Igaunijas radio stacijas. Lietuviešu dziedātāja un dziesmu autora īstais vārds ir Igns Pocūns.

Rīkotāji sola, ka festivāls “parūpēsies par lielisku mūziku, aizraujošām aktivitātēm un vienreizēju atmosfēru, lai visi kopā piedzīvotu neaizmirstamu nedēļas nogali”.