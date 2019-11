Foto: SCANPIX/ LETA; kolāža: kokteilis.lv

22 gadus vecā dziedātāja Kamilla Kabelo ir viena no šobrīd uzlecošajām mūzikas zvaigznēm, kurai Instagram kontā ir vairāk kā 43 miljoni sekotāju, turklāt viņas izpildītie darbi regulāri iekļūst klausītāko dziesmu topos. 2012. gadā viņa piedalījās šova “The X Factor USA” atlasē, kur, tiekot kā solo izpildītāja līdz “Judges’ house” kārtai, viņai tika piedāvāta iespēja apvienoties ar vēl četrām šova dalībniecēm un izveidot grupu. Tolaik meitene bija tikai 15 gadus veca. 2016. gada nogalē meiteņu grupa “Fifth Harmony” paziņoja, ka Kamilla Kabelo ir nolēmusi pamest grupu, lai veidotu savu solo karjeru.

Nesen Kamilla viesojās radiostacijā “Radio One” pie dīdžeja Grega Džeimsa. Dziedātāja bija viena no tiem jaunajiem māksliniekiem, kas bija uzaicināta uz tikšanos Kembridžas hercogu namā, ko Keita Midltone un princis Viljams bija sarīkojuši par godu talantīgiem jauniešiem. Kembridžas hercogi ne tikai tikās ar īpašajiem viesiem, bet arī sarīkoja mazu ekskursiju Kensingtonas pilī.

Kamilla negaidīti atzinās, ka Keitas un prinča Viljama rezidencē viņa neesot varējusi pretoties kārdinājumam un piesavinājusies sev kādu priekšmetu no Kembridžas hercogu nama. Viņas skatienu esot piesaistījis zīmulis, kas atradies uz galda. “Es to ieliku somiņā, bet, kad atnesu mājās, mana mamma teica: “Nē, mīļā, tev tas ir jāatgriež tur, kur tu to paņēmi.” Bet es teicu “nē”. Tā arī tas zīmulis vēl aizvien ir pie manis,” – atzinās zvaigzne radio ēterā.

Šī intervija tika publicēta arī “Radio One” Twitter kontā, kur dziedātāja esot atvainojusies hercogiem par savu neapdomīgo rīcību. “Man ir kauns Keitas un Viljama priekšā,” – paziņoja jaunā sieviete. Komiski, ka uz šo paziņojumu noreaģēja vai nu Keita Midltone vai princis Viljams, pie jaunās dziedātājas komentāra ierakstot savējo – sejiņu ar divām ieplestām acīm, kas, visdrīzāk, nozīmē to, ka Kembridžas hercogiem šī atzīšanās un dziedātājas “noziegums” licies amizants.

