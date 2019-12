Publicitātes foto

Gaumīga humora, labas mūzikas un mīlestības fani var līksmot – pašmāju muzikālā apvienība “Mazais Princis”, kas Latvijā iemantojusi neviltotu fanu apbrīnu, nu devusies mīlas vēsti sludināt ārpus mūsu valsts robežām. Par galamērķi izvēlēta Malta, kur grupas dalībnieki izzinās vietējās mīlestības kodu un sarīkos īstus mīlestības svētkus – sev vien raksturīgajā asprātīgajā manierē iepazīs nelielās valsts iedzīvotājus, tās kulināriju, arhitektūru un kultūru. Turklāt ar saviem pārpasaulīgajiem piedzīvojumiem grupa dalīsies īstā mīlestības terapijā jeb Latvijā vēl neredzētā pašmāju TV projektā “Mazā Prinča mīlestības kodi”, kas kanālā 360TV pirmizrādi piedzīvos “Piedzīvojumu sestdienā”, 28. decembrī plkst. 21.00, bet lietotnē Shortcut būs pieejams no 6. janvāra.

Bruņojušies ar TV kamerām, mīlas sludinātāji jau ir devušies ceļā, lai Latvijas skatītājiem piedāvātu sekot līdzi savam mīlestības piedzīvojumam, kas tiks ieturēts labākajās “Mazā Prinča” tradīcijās un ļaus gluži kā klātienē izdzīvot tik neparasto Maltu un mīlestību tajā. “Vērojot, kas mūsdienās notiek Latvijā, pasaulē vai internetā, nākas uzdot jautājumu – a, kur palika mīlestība? Pasaule gājusi dažādus ceļus – dzintara, zīda, tējas, bet kas, kur un kāds ir tas mīlestības ceļš? To dosimies noskaidrot!” par savu mīlestības misiju un jauno TV projektu saka grupa “Mazais Princis.”

“Mazā Prinča mīlestības kodi” skatītājiem būs iespēja sajust, kā grupa uzmeklē un dalās mīlestībā ar daiļo “Mis Malta 2017” titula īpašnieci Tiffany Pisani, kura piedalījusies arī prestižajā “Britain’s Next Top Model” konkursā, nolemj sarīkot retrītu kādā vietējā bārā un, lai to sludinātu, iziet ielās, kā arī uzstājas vietējā televīzijā. Nenoliedzami mīlestība iet caur vēderu tāpēc “Mazais Princis” izbaudīs tradicionālas maltītes labākajos valsts restorānos un izzinās vietējās popkultūras aizkulises. Grupa iepazīs salas zemūdens pasauli kopā ar niršanas instruktoru, trauksies ar Maltas pirmo “Rolls- Royce”, kopā ar “Game of Thrones” režisora asistentu apmeklēs slavenā seriāla filmēšanas laukumu, satiksies ar Eirovīzijas konkursa vadītāju, sarīkos pārsteiguma koncertu uz kuģa, kā arī tiek solīti citi tikpat jestri un sirsnības caurvīti piedzīvojumi.

Leģenda vēsta, ka līdz ar grupas “Mazais Princis” ierašanos pasaulē, ieradās arī mīlestība. Šī mīlestība vēljoprojām ir klātesoša ik katrā no grupas atvadu tūres retrītiem, kas ir nevis koncerti, bet gan dvēseļu dziedinošie transformācijas akti. Nu šī mīlestība tiks pausta arī caur TV ekrāniem.