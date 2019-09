Foto: Pexels

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties- ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 13. līdz 20. septembrim:

Piektdiena, 13. septembris: laikā no plkst. 10:15 līdz 11:12 palūdz eņģelim, lai viņš pieskatītu tev mīļos cilvēkus un neļautu, lai ar viņiem atgadās kaut kas slikts.

Sestdiena, 14.septembris: laikā no plkst. 14:04 līdz 15:02 eņģelim var palūgt palīdzību, lai tev izdotos satikt savu otro pusīti, ja aizvien vēl esi vientuļš.

Svētdiena, 15.septembris: šajā dienā sievietes, kas ir bērniņa gaidībās, var lūgt eņģelim palīdzību laikā no plkst. 11:10 līdz 11:45, lai tas viņas pasargā no slimībām un nepatikšanām.

Pirmdiena, 16. septembris: laikā no plkst. 15:16 līdz 16:01 pasaki eņģelim vienkārši paldies, ka viņš tev ir blakus!

Otrdiena, 17.septembris: tikt vaļā no skumjām un depresīvām domām tev eņģelis palīdzēs, ja palūgsi viņam to laikā no plkst. 09:15 līdz 10:13.

Trešdiena, 18.septembris: laikā no plkst. 16:45 līdz 17:32 eņģelim vari palūgt aizsardzību, ja drīzumā plāno doties ceļā vai ceļojumā.

Ceturtdiena, 19.septembris: veiksmi sev un ikdienai vari palūgt laikā no plkst. 12:01 līdz 12:45.

Piektdiena, 20.septembris: šajā dienā no plkst. 14:15 līdz 14:55 eņģelim vari lūgt pēc iedvesmas, lai viņš tev dāvā jaunas idejas, ko pielietot darbā un savā dzīvē.