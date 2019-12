Foto: Pixabay

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 13. līdz 20. decembrim:

Piektdiena, 13.decembris: tikt galā ar grūtībām un pieņemt pareizi lēmumu tev šodien palīdzēs eņģelis, ja uzrunāsi viņu no plkst. 11:15 līdz 12:10.

Sestdiena, 14.decembris: šajā dienā pasaki eņģelim paldies un pastāsti viņam par savu veiksmi. Dari to laikā no plkst. 19:13 līdz 20:15.

Svētdiena, 15.decembris: laikā no plkst. 12:15 līdz 13:05 eņģelim palūdz tevi pasargāt no ļaunuma. Lūgšanas tevi pasargās no skaudības, ļaunas acs un citām nelabvēļu domām.

Pirmdiena, 16.decembris: tiem, kas dodas vai plāno doties tālā ceļā šī ir īstā diena, kad palūgt savam eņģelim veiksmi un svētību – jādara tas ir laikā no plkst. 07:14 līdz 08:12.

Otrdiena, 17.decembris: laikā no plkst. 15:12 līdz 16:10 palūdz, lai eņģelis pieskata tavus tuviniekus un novērš no viņiem dažādas nelaimes.

Trešdiena, 18.decembris: tikt galā ar sarežģītu, grūtu darbu tev palīdzēs tava Sargeņģeļa atbalsts. Palūdz viņam to laikā no 09:15 līdz 10:10.

Ceturtdiena, 19.decembris: mācības dažkārt ir sarežģītas un prasa lielu gribasspēku. Ja tev ir jānokārto kādi svarīgi eksāmeni vai citi pārbaudījumi, palūdz veiksmes eņģelim. Dari to laikā no plkst. 12:25 līdz 13:15.

Piektdiena, 20.decembris: tikt galā ar finanšu problēmām tev palīdzēs saruna ar savu Sargeņģeli laikā no plkst. 10:14 līdz 11:05.