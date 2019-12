Foto – Anatolijs Dovgels

Sākoties korporatīvo ballīšu laikam, Jaungada sagaidīšanas priekšnojautām, iepirkšanās trakumam, slēpošanas un slideno ceļu sezonai, grupa “Labvēlīgais tips” parūpējusies par attiecīgu muzikālo noformējumu un laiž klajā jaunu dziesmu “IA jeb Operācija i – 2. daļa”.

Dziesma tikai pašā pirmajā ikdienas steigas un paviršuma brīdī var šķist minimālistiska. Patiesībā katrs vērīgs klausītājs tajā pamanīs ļoti daudzas svarīgas un košas nianses. Ir gan pastaiga Rīgas guļamrajona mežā, gan siena talka plus 30 grādu karstumā, gan seni lībiešu raksti un marokāņu ornamenti, kā arī pauzes un intervāli no Imanta Ziedoņa, Māras Zālītes, Kornēlijas Apškrūmas un Olivereto poēzijas. Un galu galā – cietais, slāviskais “i” no Majakovska. Klausītājam atliek tikai, kā teiktu Pietuka Krustiņš, “…turēties un palikt kājās”.

Par dziesmas melodiju un tekstu, ja tā to drīkst dēvēt slīpētās popmūzikas laikmetā, parūpējās Andris Freidenfelds, Ģirts Lūsis un Normunds Jakušonoks, savirpinot košā rakstā tikai “Labvēlīgajam tipam” raksturīgās nošu kombinācijas un citējot mazu vasaras saules pieskārienu no Vidusjūras austrumu reģiona tradicionālās dziesmas “Misirlou” melodijas.

Neizdzēšamus skaņu pogu nospiedumus atstāja Lotars Lodziņš un Jānis Kalve no “Labo ierakstu studijas”. Dziesmas videoversiju uzfilmēja un samontēja Anatolijs Dovgeļs, un tā tapusi šoruden, koncertsērijas “= I A =” laikā.

Atgādināsim arī, ka, turpinot pērn krāšņi aizsākto tradīciju, grupa “Labvēlīgais tips” aicina uz tikšanos Rīgas Kongresu namā – Vecgada šovā “Lai laime nepāriet 2020”.