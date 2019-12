Foto: Unsplash

Astrologs Pāvels Globa pastāstījis, kurš diennakts laiks ir visveiksmīgākais katram zodiaka zīmes pārstāvim!

Gaisa stihija

Zodiaka zīmēm, kas ir Gaisa stihijas zīmes – Dvīņiem, Svariem un Ūdensvīriem visveiksmīgākais diennakts laiks ir no plkst. 12:00 līdz 13:00 dienā. Astrologs iesaka pabeigt jebkurus iesāktos darbus līdz plkst. 22:00/ 23:00.

Uguns stihija

Zodiaka zīmēm, kas ir Uguns stihijas zīmes – Auniem, Lauvām un Strēlniekiem veiksmīgs laiks ir no pusnakts līdz 5:00 rītā. Taču visveiksmīgākās stundas diennaktī ir laikā no plkst. 12:00 līdz 14:00 – tad visas uzsāktas lietas “iet no rokas” un veiksme nepamet.

Ūdens stihija

Vēžiem, Skorpioniem un Zivīm ir jāpievērš uzmanība laika posmam no pulksten 4:00 līdz 10:00 rītā, kā arī pēc plkst. 21:00 vakarā un līdz pat pusnaktij. Šajās stundās var pieņemt lēmumus un plānot. Iecerētais izdosies veiksmīgi.

Zemes stihija

Savukārt Vēršiem, Jaunavām un Mežāžiem visveiksmīgākais diennakts laiks ir no plkst. 8:00 rītā līdz 18:00 vakarā.