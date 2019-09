Foto: pixabay

Visgudrākās sievietes, kā apgalvo astrologi, visbiežāk pasaulē nāk vienā no šiem zvaigznājiem. Jāpiebilst, ka ar vārdu “gudrs” ne vienmēr ir jāsaprot tikai iegūtās zināšanas, bet arī bagātīga iekšējā pasaule. Lūk, kurām sievietēm piemīt šīs īpašības:

Mežāzis

Šīs sievietes ir ļoti nopietnas, vienlaikus mierīgas un modras – tādas ir galvenās viņu rakstura īpašības. Viņas ir ieturētas, taču labestīgas un itin visās dzīves situācijās prot pieņemt vispareizāko un racionālāko lēmumu. Atšķirībā no daudzām citām sievietēm, Mežāžu visstiprākā īpašība ir spēja domāt racionāli. Savas dzīves laikā viņas cenšas dzīvot tā, lai būtu harmonijā ar sevi, nevis nonestu zvaigznes no debesīm. Un tajā pat laikā viņas gandrīz vienmēr sasniedz to, ko vēlas.

Ūdensvīrs

Šīs sievietes ir ne tikai apburošas, bet viņām piemīt dzīvesgudrība. Viņām vienmēr par lietām ir savs viedoklis un viņas nekad neļaus sev “kāpt uz galvas”. Šīs sievietes netērē laiku sīkiem strīdiem, viņas nekad necenšas mainīt cilvēkus sev apkārt. Viņas dzīvi pieņem tieši tādu, kāda tā ir. Sarežģītās situācijās viņas spēj saglabāt mieru, jo zina, ka vispareizāko lēmumu var pieņemt ar vēsu prātu.

Jaunava

Šīs sievietes ir ļoti pazīstamas ar savu racionālo domāšanu un attieksmi pret dzīvi. Viņas ir ļoti saprātīgas un pacietīgas. Viņas savas dzīves laikā pieļauj maz liktenīgu kļūdu, jo prot analizēt vairākus soļus uz priekšu. Dažās situācijās, šķiet, ka viņām nav viedokļa, tomēr tā nav, gluži vienkārši, līdzīgi Ūdensvīriem, viņas netērē savu enerģiju sīkumiem.

Vērsis

Ja tev ir vajadzīgs kāds padoms attiecību jomā, pajautā to sievietei, kas dzimusi Vērša zīmē. Viņas ir ļoti dzīvesgudras, turklāt ar ārkārtīgi plašu sirdi un vienmēr ir gatavas citiem palīdzēt. Šīm sievietēm piemīt ļoti bagātīga iekšējā pasaule un viņas ir ārkārtīgi radošas.

Auns

Šīs sievietes ir ļoti atbildīgas, tāpēc apkārtējie dažkārt uzskata, ka viņas visu savu dzīvi stingri tur rokās un kontrolē. Patiesībā viņām piemīt daudz vairāk pacietības kā šajā pašā zvaigznājā dzimušajiem vīriešiem. Šīs sievietes var iet augsti paceltu galvu arī ļoti liktenīgos un grūtos dzīves brīžos. Viņas tāpat ar prieku palīdz saviem tuviniekiem un draugiem, rūpējas par viņiem.