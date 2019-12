Publicitātes foto

Tik ilgi gaidīta un beidzot sagaidīta – animācijas filmas “Ledus sirds” turpinājums “Ledus sirds 2” beidzot nonācis arī Latvijas kinoteātros.

Kad 2013. gada nogalē kinoteātros nonāca Disneja studijas oriģinālfilma “Ledus sirds”, jau drīz bija skaidrs, ka stāsts par divām māsām Annu un Elzu, no kurām vecākajai piemīt brīnumainas spējas, un viņu piedzīvojumiem ātri savaldzinās skatītāju sirdis, un tas notika teju visās valstīs, kur vien filmu demonstrēja. Protams, tās ieņēmumus krietni papildināja franšīzi pavadošie priekšmeti: grāmatas, žurnāli un apģērbi, kā arī rotaļlietas un sadzīves priekšmeti ir to vidū. Teju katra meitene vēlējās būt vai nu Anna, vai Elza, viņas dziedāja “Let it Go”, bet vecāki smējās par amizanto sniegapuiku Olafu un ne īpaši apķērīgo ziemeļbriedi Svenu.

Meiteņu neticamajos piedzīvojumos iesaistot gan lāga ledusvīru Kristofu, gan romantiski noskaņoto neģēli Hansu, Anna un Elza mēģina atgūt zaudēto laiku, ko māsām atņēma Elzas īpašās spējas, kā arī vecāku nāve – kuģis nogrima meitu acu priekšā, sērās atstājot visu karaļval­sti. Elza spēj ledū pārvērst jebko un vēl nav iemācījusies šīs spējas kontrolēt, tāpēc dzīvo pastāvīgās bailēs kādam nodarīt pāri, kā reiz tas noticis un jau atkal notiek ar Elzu. Labi, ka Kristofa draugi, gudrie un asprātīgie troļļi, var palīdzēt un viss atrisinās pēc labākajām tradīcijām.

Burvestību pilnais mežs

“Ledus sirds 2” Amerikas kinoteātros nonākusi jau 7. novembrī, sešus gadus pēc oriģināldarba pirmizrādes, un orientēšanās pirmās filmas notikumu vērpetēs palīdzēs labāk izprast otrās daļas notikumus, jo autori labi saprot, ka bērni aug, un šie seši gadi mazā skatītāja skatīšanās filmogrāfijā ir teju vesela mūžība, tāpēc izmanto “flashback”; turklāt pēdējos gados animācijas filmas – protams, ne visas ir kvalitatīvas un atcerēšanās vērtas – ir tik dāsni pielējušas repertuāru, ka katras sižetu var atcerēties vien īpašie fani. Tātad – piekrītot teicienam, ka atkārtošana ir zināšanu māte, “Ledus sirds 2” darbībās gan tiek parādīts kuģis, kas dzelmē aiznesa Annas un Elzas vecākus, izspēlētas vairākas apburošas epizodes – vecāku priekam – ar Kristofa centieniem izteikt Annai piedāvājumu precēties, troļļi spiesti atklāt Elzas spēju apmērus, un tā var turpināt vēl ilgi, taču šī informācija palīdzēs izsekot tiešām aizraujošajam ceļojumam, kurā iesaistās māsas.

Darbība risinās trīs gadus pēc “Ledus sirds” notikumiem, un Anna, Elza, Kristofs, Svens un Olafs ir spiesti pamest Arendelu, lai dotos uz ziemeļiem. Viņi nonāk mežā, kas ne tikai pilns burvestību, bet arī nelaiž tajā svešus, bet, kad tas tomēr noticis, Anna, Elza un pārējie ir spiesti stāties pretī dažādiem pārbaudījumiem, no kuriem lielākais saistīts ar visas karaļvalsts vēsturi.

Citādas princeses

Disneja studijas vēsturē bijuši dažādi posmi. Amerikas Kinoakadēmijas biedri vienīgo reizi piekrita mainīt “Oskara” statuetes izmēru, kad vienu lielu un vairākus maziņus Šērlija Templa pasniedza Voltam Disnejam par “Sniegbaltīti un septiņiem rūķīšiem” (1937), kas ir studijas pirmā pilnmetrāžas animācijas filma. “Ledus sirds 2” ir jau 58. darbs, un tām pa vidu bijušas gan milzu veiksmes, gan neveiksmes, taču bija jāpaiet patiešām daudziem gadiem un ilgiem meklējumiem, lai tradicionālās princeses nomainītu pilnasinīgas, oriģinālas varones, un Anna un Elza tādas ir.

Neatkarīgas, spītīgas, apņēmīgas – īsts mūsdienu sievietes komplekts, ko papildina arī izteiksmīgi lielas acis un apbrīnojamas figūras. “Ledus sirds” varones nav no tām dūdiņām, kuras gaida princi baltā zirgā, viņas zina, ka ieradušās šai pasaulē, lai izpildītu konkrētus uzdevumus, nebaidās izskatīties smieklīgi, spēj būt arī neveiklas un vēl pasmejas pašas par sevi. Nudien, patiešām ideālas!

Arī dziedoši ziemeļbrieži

Un arī tas ir iemesls, kāpēc “Ledus sirds” trāpīja skatītājiem pašā sirdī. Pirmās filmas kases ieņēmumi pārsnieguši 1,276 miljardus (!!!) ASV dolāru, un “Oskaru” kā labākā animācijas pilnmetrāžas filma saņēmusī lente gāza vienu rekordu pēc otra. Arī otrā daļa neatpaliek, un vien mēneša laikā, kopš tā nonākusi distribūcijā, “Ledus sirds 2” ienākumi pārsnieguši 900 miljonu atzīmi. Visvisvis… Rekordus gāzīs arī šī filma – par to šaubu nav ne mazāko, jo milzīgā komanda, kuras spēkiem apvienojoties tapis šis episkais stāsts, paturējuši prātā divas būtiskas lietas: oriģinalitāti un ienākumus. Labi, ka tie abi sadevušies rociņās, nevis viens otru noēnojuši, jo ar turpinājumiem nošaut greizi iespējams viens divi, bet zosi, kas dēj zelta oliņas – turklāt pirms Ziemassvētkiem, kad dāvanu iepirkšana bērniem notiek ar krietni plašāku vēzienu –, nokaut būtu vairāk nekā neapdomīgi.

Atmetot praktisku merkantilismu, nav ne niecīgākā iemesla teikt, ka filma nav izdevusies. Gluži otrādi – tās kinematogrāfiskās kvalitātes, veiksmīgi savirpinātais stāsts, muzikālais pavadījums: “Ledus sirds 2” skaņu celiņš ietver daudz vairāk dziesmu nekā oriģinālfilmā, sakabe ar pagātni un mitoloģiju – viss ir uz visiem 10, un, ja vēl var atļauties tādu mazu priekšā teikšanu, ka vecāki ļoti priecāsies arī par amizantajiem ziemeļbriežiem bekvokālistiem, ir skaidrs, ka arī Latvijā “Ledus sirds 2” iekļausies visvairāk pelnošo filmu sarastā. Tā ir nopelnījusi katru smaidu, smieklus un aplausus.

“Ledus sirds 2″/”Frozen 2”

ASV, 2019

Režisori: Dženifera Lī, Kriss Baks

Oriģinālvalodā balsis ieskaņojuši Kristena Bella, Idina Menzela, Džošs Gads, Džonatans Grofs, Sterlings K. Brauns, Jūena Reičela Brauna, Aurora, Alfrēds Molina, Marta Plimptone, Kirians Hindss; filma dublēta latviešu un krievu valodā.

No 12. decembra kinoteātros