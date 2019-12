Publicitātes foto

21. un 22. decembrī Kalnciema kvartāla Ziemassvētku tirgū Jums līdzi posīsies visskaistākās eglītes, atradīsiet un, iespējams, paši izveidosiet un iesaiņosiet unikālas un sirsnīgas svētku dāvanas. Neiztrūkstoši būs arī sarūpēti gardi vietējie produkti svētku galdam. Šoreiz piedāvāsim dāvanas ar pievienoto vērtību – tirgū piedalīsies vairāki sociālie uzņēmēji, kuri ar saviem produktiem un pakalpojumiem palīdz risināt sabiedrībā pastāvošas problēmas un padara vidi labāku. Tirgus notiek no plkst. 10.00 līdz 16.00.

“Recycling is the new black” taisa rotas no rūpnieciskiem pārpalikumiem – ūdenstrubām, automašīnas bamperiem, melnā porcelāna atgriezumiem, padomju kapeikām un citām sadzīves lietām, bet Alīna Pūpola šuj lielas un izturīgas somas no audumu atgriezumiem. Ja gribas dāvanu ar novēlējumu, ilustratore Krista Miltiņa sarūpēs “just dill with it” kreklus un “Loviletters” oriģinālas vēstules, ko saņēmējs varēs pārvērst par dekoru. Ja nevar izdomāt, ko dāvināt, tad katru sestdienu un svētdienu Ilgonis spēs atrast īsto retro lampu. Sarūpēsim arī veselīgos svētku našķus – saldumi bez cukura no “Sēklu muss”, cidonijas no “Tepat un ”“Granberry”, kā arī dabīgās plūškoka ziedu, dzērveņu, aveņu karameles uz kociņa no “Daba rada”. Būs arī “Mr.Cone” priežu čiekuru sīrupi un čiekuri sīrupā un “Dzimtais dārzs” ciedru superprodukti. “LifeTree” piedalīsies ar fermentētiem un nogatavinātiem Indijas riekstu produktiem – vegāniskām alternatīvām sieriem. Savukārt pie “Vomfass” varēsiet piepildīt līdzpaņemtās pudelītes un burciņas ar dažādām eļļām. Pie “Idilles” būs bioloģiski audzēti mandarīni un pie “Incampagna” apelsīni un citroni no saulainās Sicīlijas.

Tirgū piedalīsies arī vairāki sociālie uzņēmēji, kuru produkti palīdz risināt sabiedrībā pastāvošās problēmas, tāpēc jums būs iespēja šogad sagādāt dāvanu ar pievienoto vērtību – “Pērle rada” adītas un austas cepures palīdz attīstīt burāšanas sportu Latvijā, kultūras un mākslas centrā “Nātre” neredzīgi cilvēki apglezno krūzes un saņem par to atalgojumu, jauniešu organizācija “Young folks” nodarbina jauniešus un palīdz tiem realizēt savas ieceres, bet “Palīdzēsim.lv” jau desmit gadus palīdz vairāk nekā 500 bērniem un jauniešiem no audžuģimenēm.

Kad un kur?

21. un 22. decembrī: no plkst. 10.00 līdz 14.00 kultūras un mākslas centrs “Nātre” aicina ģimenes uz radošo darbnīcu, lai kopā gatavotu mazas dāvanas Ziemassvēkos no otrreizējās pārstrādes materiāliem – dekoru sava nama durvīm vai logiem, kas darināts no otrreiz pārstrādātām lietām (linu maisiem, reklāmas materiāliem) un dekorēts ar košākajām pērlītēm un lentītēm. Ja jums mājās ir lieki žurnāli, reklāmas lapas vai avīzes, ņemiet līdzi! Darbnīca notiks sestdien.

No plkst. 11.00 līdz 15.00 būs dāvanu saiņošanas punkts kopā ar Āgenskalna aktīvo ģimeni Kristīnes Andresones un viņas meitas Irbes vadībā. Meitenes mācīs kā saiņot atbildīgi, izmantojot otrreiz lietojamus materiālus – avīzes, auduma atgriezumus, pērles un lentes. Darbnīca notiks sestdien un svētdien.

Norises vieta – Kalnciema iela 35, Rīga.