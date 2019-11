Foto: PN/ SCANPIX/ LETA

Cilvēki ir ļoti dažādi – katram no mums gan savas labās, gan sliktās rakstura īpašības. Taču ir tādi cilvēki, kuru īpašības ir pat grūti noraksturot, jo viņiem ir vairākas dabas. Vienās situācijās viņi reaģē it kā būtu vieni cilvēki, bet kādās citās – it kā būtu pavisam citi cilvēki. Ar šādiem cilvēkiem ir grūti kontaktēties, jo viņu izturēšanās ir atkarīga no neskaitāmiem faktoriem – no garastāvokļa, “izdevīguma” un citiem faktoriem. Par šādiem cilvēkiem mēdz teikt, ka viņiem ir divas dabas. Vismaz!

3. vieta: Strēlnieks

Lai arī Strēlnieki ir ārkārtīgi sabiedriski, draudzīgi un atvērti apkārtējai pasaulei, viņi diemžēl nevar lepoties ar tādu īpašību kā uzticība. Un runa nav par divu cilvēku attiecībās, bet par jebkurām attiecībām, kurās ir iesaistīti citi cilvēki – par draudzību, par kolēģu attiecībām utt. Strēlnieki vienmēr rīkojas tā, kā tas ir izdevīgi viņiem pašiem, lai arī varētu rasties iespaids, ka ir “norūpējušies” par citiem. Izņēmums varētu būt vien pašu ģimenes locekļi, kuru labsajūta viņiem laiku pa laikam tiešām rūp.

2. vieta: Zivis

Lai arī šiem cilvēkiem ir maiga dvēsele un viņu emocijas ir dziļas kā melnākie okeāni ūdeņi, patiesībā viņi ir arī tikpat lieli aktieri. Savu neaizsargāto dvēseli viņi var parādīt brīžos, kad cīņā “visi līdzekļi labi” un iežēlināt pret sevi, bet tāpat arī viņi ir gana labi “plānotāji” un intrigu meistari. Zivīm ir sarežģīta emocionālā pasaule, un, lai arī kopumā viņi nav slikti cilvēki, tiem piemīt kāda ļoti slikta rakstura īpašība, kuras motivācijas rezultātā viņi mēdz uzlikt “maskas” un tā ir skaudība. Zivis neprot priecāties par citiem, it īpaši tajos gadījumos, kad paši ir kaut ko kārojuši, bet to saņēmis kāds cits.

1. vieta: Dvīņi

Un, lūk, arī uzvarētāji. Dvīņu spēju pielāgoties situācijai, “mainīties” atkarībā no apstākļiem (un pat vairākas reizes dienā), ir ieplānojušas jau pašas zvaigznes, kā arī uz to norāda zodiaka zīmes nosaukums. Patiesībā Dvīņiem dzīvē pašiem bieži vien ir grūti, jo te viņi domā, ka vēlas to, bet jau pēc brīža viņus tas kaitina. Šie cilvēki ir ārkārtīgi nepastāvīgi, spontāni un diemžēl arī neuzticami. Visgrūtāk ar Dvīņiem ir sadzīvot viņu tuviniekiem, jo nekad nevar zināt, kurš Dvīnis šoreiz ar tevi runā – pirmais, otrais vai jau trešais. Dvīņi reti kad rod laimi arī privātajā dzīvē, jo viņiem ātri viss “apnīkst” un viņi dodas laimi meklēt tālāk. Un tā, visu dzīvi.