Foto – Facebook.com

TV šova “Ekstrasensu cīņas” dalībniece, igauniete Merilina Kerro pēc dalības šovā izpelnījusies nedalītu skatītāju mīlestību. Šobrīd, kad viņa ir bērniņa gaidībās, viņa ar saviem faniem biežāk komunicē ar sociālo mediju palīdzību.

Šoreiz par igauņu raganu dēvētā Merilina pastāstījusi, kā katrs no mums var aizsargāties no ļauniem cilvēkiem un skaudības.

Viņa savā Instagram kontā raksta: “Pretinde pret skaudību atrodas katrā cilvēkā pašā, ir vienkārši sev jāpasaka: “Es varu izdarīt to labāk!”. Bieži dzird, kad saka: “Es tevi apskaužu ar baltu skaudību…”. Manās acīs – nav tādas baltās skaudības. Vai nu tu priecājies par cilvēku vai ne. Es pati no skauģiem cenšos turēties tālāk. Maksimāli distancēties no šādiem cilvēkiem un nepieļaut viņu atrašanos manā tuvumā. Tu nekad nezini, ar kādām sekām būs šo cilvēku raidītās emocijas pret tevi. Neskaudiet, bet priecājieties par citu cilvēku sasniegumiem!”