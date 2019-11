View this post on Instagram

Иногда я думаю, что хорошо жить без часов. В наше время всё рассчитано с максимальной точностью. Посещение врача, встречи, поездки, школы, магазины – каждый раз в определённое время. Знаем ли мы, как жить дальше или часы диктуют нашу жизнь? Разве не было бы хорошо не жить в том же ритме , как другие люди в мире. Я считаю, что все должно быть живым и в пределах нормы. Возьмите на себя этот риск сегодня вечером и сделайте то, что вы еще не делали в это время, шаг за шагом меняя свою жизнь. И через какое- то время вы увидите, что маленькие шаги ведут к большим изменениям. И возможно ваш первый шаг будет жить в ритме с природой, а не во временных группах. Счастье заключается в простоте жизни”. #битваэкстрасенсов #магия#тнт #мэрилинкерро