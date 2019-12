Gundegas Skudriņas komanda izcīna pirmo vietu pasaules pasākumu konkursā. Publicitātes foto

Latvijas pārstāvji – radošā apvienība “Skudras Metropole”, kuras dibinātāja un vadītāja ir atraktīvā Gundega Skudriņa, uzvarējuši vērienīgākajā un prestižākajā pasākumu rīkotāju konkursā “BEA World Festival”, kurā tiek apbalvoti labākie izklaides un kultūras pasākumi no visas pasaules. “Skudras Metropole” 1. vietu ieguva par pērnā gada nogales “Citādām Ziemassvētku vakariņām”, kuras starptautiskā žūrija atzina par labāko nominācijā “Privātais pasākums”.

BEA (best event award) festivāls un konkurss notika jau 14. gadu, šogad tajā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits no visas pasaules, sākot ar Eiropas lielvalstīm – Itāliju, Vāciju, Lielbritāniju – un beidzot ar Indiju, Austrāliju, Ķīnu, Izraēlu, ASV u. c. Pasākumu rīkotājiem šī balva ir līdzvērtīga kā Grammy balva mūziķiem vai Oskars kino nozares speciālistiem, tāpēc pat iekļūšana tā dēvētajā šortlistē ir cienījams panākums. Dienu pirms apbalvošanas ceremonijas Milānā, kur šogad risinājās “BEA World Festival”, nominētais pasākums bija jāprezentē starptautiskai žūrijai, kurā bija gan daudzu ietekmīgu kooperāciju un zīmolu mārketinga nodaļu vadītāji (Ferrari, Lavazza, Red Bull, Oriflame, Airbus u. c.), gan pasaules prestižāko pasākumu aģentūru pārstāvji.

“Emocijas, kad apbalvošanā mūsu nominācijā par uzvarētājiem nosauca Latviju, ir neaprakstāmas. Mums bija emocionāla katarse un prieks par piederību savai valstij. Žūrija un lektori mūs iesauca par crazy latvians, jo kā gan vēl varam būt pamanīti 40 valstu vidū kā tikai ar trakām idejām, milzīgu degsmi par to, ko darām, un, galvenais, prieku un iedvesmu padarīt šo pasauli labāku,” atzīst “Skudras Metropoles” vadītāja Gundega Skudriņa.

“Pasaule mainās. Pirms četriem gadiem, kad piedalījāmies pirmoreiz, pārsvarā visu noteica nauda, turpretī šobrīd vērtība ir izcila ideja, radošums un jēgpilna koncepcija. Un mēs esam konkurētspējīgi. Milzīgs prieks, ka nu jau ar mums rēķinās, nevis uzskata par kādas mazas valsts censoņiem.” Gundega Skudriņa uzsver, ka šādi panākumi nebūtu iespējami bez profesionālas un atbalstošas komandas. “Katrā projektā strādā daudzi cilvēki, sākot ar trauku mazgātājām, elektriķiem un beidzot ar mūziķiem, aktieriem. Katra cilvēka ieguldījums ir kopīga darba rezultāts. Tāpēc ļoti novērtēju un pateicos saviem komandas biedriem un cilvēkiem, ar kuriem kopā strādāju plecu pie pleca, par atbildību un drosmi vienmēr ar mums lēkt nezināmajā. Uzdrīkstēties domāt un radīt ārpus rāmjiem. Kā izrādās – tieši tas pasaulei ir nepieciešams!”

“Skudras Metropole” izcīnīja arī 3. vietu nominācijā “Ilgtspējīgās inovācijas” (Sustainable innovation) par “Botānisko ūdensdārzu”, kas notika pavasarī LU Botāniskajā dārzā. Tas tika radīts kā multifunkcionāla platforma, kur vienā projektā bija vairāki atzari: vakaros tajā notika gastronomiskā performance “Stāsti par ziediem”, bet no rītiem – lekcijas, meistarklases, meditatīvi koncerti.

Savukārt uzvarētājpasākums – gastronomiskā performance “Citādas Ziemassvētku vakariņas” – tika radīts ar mērķi svinēt Ziemassvētkus laikmetīgi, iesaistot jaunākās tehnoloģijas, bet saglabājot pamatvērtības. Projektam tika radīts daudz jaunu inovāciju, taču vislielāko žūrijas atzinību izpelnījās neparastais galds, no kura nāca ārā dūmi, smaržas un pacēlās kalni.

Arī šogad “Skudras Metropole” iepriecinās ar citādām Ziemassvētku vakariņām. Projekts “Tuvāk zvaigznēm” sāksies jau šajā nedēļas nogalē, 8. decembrī.