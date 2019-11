Foto: ekrānuzņēmums no Lauras Martas Facebook.com

Mūzika spēj ļoti ietekmēt mūsu garastāvokli, tāpēc ērtās bezvadu austiņas ir kļuvušas par neatņemamu sabiedroto cilvēku ikdienas gaitās. Taču tieši tādēļ, ka dažāda žanra un noskaņas mūzika spēj atstāt tik lielu iespaidu uz cilvēka noskaņojumu, ir ļoti nozīmīgi katrai dienai izvēlēties atbilstošāko dziesmu sarakstu un ērtāko austiņu pāri. Arī Latvijā pazīstamās etno mūzikas grupas “Tautumeitas” dalībnieces un producents un dīdžejs DJ Makree piekrīt, ka īstās mūzikas un ērta klausīšanās aprīkojuma izvēlei ir liela loma viņu dzīvē, tāpēc viņi dalījušies ar savu pieredzi un padomiem par mūzikas izvēli ikdienas gaitās.

Klusums var nodarīt lielāku kaitējumu kā slikta mūzika

Mūzikas producents un dīdžejs DJ Makree uzskata, ka “klusums var nodarīt lielāku kaitējumu nekā slikta mūzika, tāpēc svarīgi dienu papildināt ar piemērotu skaņu celiņu, ko visvienkāršāk ir izdarīt, atskaņojot mūziku austiņās.

LoFi Hip Hop un simfoniskā mūzika palīdz koncentrēties un cīnīties ar iekšējo nemieru, deju mūzika un dziesmas, kurām var dziedāt līdzi, uzlabo garastāvokli un pašpārliecinātību, bet agresīvāka elektroniskā mūzika, kā Drum’n’Bass vai Techno, tikai papildina labu treniņu un uzlādē.” Klausoties mūziku ar lielu basu dinamiku, noderēs FreeBuds3, kas ne vien reducē apkārtējo skaņu dinamiku, bet arī tajās iestrādātā 14 mm diafragma, kas ļauj katrai notij tikt atskaņotai tās oriģinālajā skanējumā un perfekti palīdzēs izbaudīt, piemēram, elektronisko mūziku.

Savukārt, par sev tīkamāko mūziku etno mūzikas grupas “Tautumeitas” dalībniece Asnate Rancāne uzskata tādu, kurā ir kāds etno mūzikas elements – ne gluži pasaules mūzika, bet tāds kā stilu sajaukums, piemēram, kādā deju mūzikas žanrā iepīta etno balss vai vijole. “Šodien priekšroku dodu instrumentālai un enerģiskai mūzikai, kas velk uz dejošanu, bet citreiz klausos pavisam lēnu, atmosfērisku uz cilvēka balsi balstītu mūziku,” stāsta Asnate.

Jo īpaši instrumentālās un klasiskās mūzikas atskaņošanā skaņas kvalitātei jābūt visaugstākajā līmenī, jo tikai tā var saklausīt detalizētas muzikālas nianses. Huawei Freebuds3 izmanto aktīvo trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju, kas atpazīst un novērš fona troksni reāllaikā, ņemot vērā arī fona trokšņa izmaiņas, tādēļ būs īpaši piemērots mūzikas baudīšanai dinamiskā vidē – darbā vai pilsētas burzmā. Ražotāja FreeBuds3 austiņās ir apvienotas visas kvalitātes, kas ir nepieciešamas mūsdienīgām austiņām, lai tās būtu uzticams sabiedrotais ikdienas solī. Austiņas atbalsta 4h nepārtrauktu skanēšanas laiku vai līdz pat 20 stundu uzlādi, uzlādējot tās no futlāra, lai iemīļotās mūzikas klausīšanās netiek apstādināta nepiemērotā brīdī.

Mīļākā mūzika var samazināt satraukumu un palīdz pārvarēt diskomfortu

Glāzgovas Kaledonijas universitātes zinātnieku veiktā pētījumā noskaidrots, ka mīļāko dziesmu klausīšanās var mazināt satraukumu un palielināt spējas pārvarēt diskomfortu. Tāpat pierādījies, ka, klausoties sev iecienītu mūziku, rodas laimes hormons – dopamīns, kas stimulē smadzeņu daļu, kas atbild par plānošanu, organizēšanu un koncentrēšanos.

Zinātnieku veiktā pētījuma datus apstiprina arī pašmāju grupas “Tautumeitas” dalībniece Laura Marta Arāja, kura mūziku izvēlas klausīties, kad brauc mašīnā, kārto māju vai gatavo maltīti. Šādām aktivitātēm ļoti piemērotas ir Huawei Freebuds3 bezvadu austiņas, kuras ar hands free opciju ļauj dziesmas pārslēgt ar vienu mazu kustību, neizmantojot telefonu. Tādēļ FreeBuds3 būs piemērotas mūžīgi steidzīgajiem, kā “Tautumeitu” dalībniecei Laurai Martai, kam ar divām rokām bieži vien ir par maz.

Mūzika traucē? Klausieties klusumā!

Ilona Dzērve no etno mūzikas grupas “Tautumeitas” stāsta, ka viņai mūzikas klausīšanās parasti traucē un nepalīdz, tāpēc labāk izvēlas būt klusumā, lai spētu koncentrēties. Ja ir brīži, kad apkārt valda troksnis un ir nepieciešams noslēgties no apkārtējās vides kairinājumiem, ir atrasts interesants veids, kā izmantot austiņas, lai to paveiktu. “Austiņas var pielāgoties auss kanāla formai un attiecīgi palielināt trokšņa samazināšanas signāla frekvenci un intensitāti. Tādēļ tās var izmantot ne tikai mūzikas klausīšanai, bet arī apkārtējā trokšņa samazināšanai. Ja mūzika traucē koncentrēties ikdienas darbu dunā, tad laba izvēle austiņās būs uzlikt Balto troksni jeb angļu valodā white noise, kur īpaši piemeklētas skaņu frekvences palīdzēs koncentrēties darāmajiem darbiem, tajā pašā laikā nenovēršot uzmanību ar aktīviem mūzikas ritmiem,” saka Huawei produktu vadītājs Latvijā Aleksandrs Jekimovs.

Bezvadu austiņas ir universāls tehnoloģisks risinājums, kas ļauj ne tikai izbaudīt mīļākās dziesmas, bet arī atslēgties no apkārtējās vides, lai pabūtu klusumā ar sevi. Pie tam, mūzikas klausīšanās bez lieka apgrūtinājuma un dažādiem vadiem, ļauj mums justies ikdienā brīvāk un koncentrēties uz patiesi svarīgo. Tāpēc kvalitatīvu un ērti līdzi ņemamu austiņu pāri novērtēs ikviens – gan brīžos, kad gribas uzlādēt ķermeni ar enerģiju, gan brīžos, kad gribas nedaudz atvilkt elpu.

“Tautumeitas” dziesmas “Raganu nakts” mūzikas video: