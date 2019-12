Kadrs no filmas “Spogulī” Foto – Agnese Zeltiņa

No 14. decembra nedēļas garumā Lesarkā (Les Arcs, Francija) norisināsies kino un mūzikas festivāls, kura uzmanība šogad fokusēta uz Baltijas valstu un Somijas kino. Festivāla ietvaros tiks demonstrētas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas filmu izlases, vairāki projekti atlasīti arī konkursiem industrijas forumā.

Lesarkas festivāls notiek jau 11. reizi un piedāvā gan filmu seansus, gan daudzveidīgu industrijas programmu. Profesionālajā kinovidē tas tiek uzskatīts par vienu no Francijas nozīmīgākajiem nišas festivāliem, kurā prezentētās filmas nereti mēdz piesaistīt ievērojamu Francijas līdzproducentu un būtisku festivālu pārstāvju uzmanību.

Festivāla laikā (14.-21. decembris) skatītājiem tiek piedāvāta apjomīga filmu programma (kopumā 120 filmas), un Baltijas / Somijas izlase atrodama programmā “Focus” – kopā tai atlasītas 12 filmas, ieskaitot Aki Kaurismeki “Havru / Le Havre” no Somijas. Latviju šajā programmā pārstāvēs režisora Renāra Vimbas spēlfilma “Es esmu šeit” (2016), Jura Kursieša spēlfilma “Modris” (2014) un Signes Baumanes pilnmetrāžas animācijas filma “Akmeņi manās kabatās” (2014).

Fokusa programmā iekļauto valstu pārstāvji – filmu režisori, producenti, festivālu rīkotāji un kino institūciju darbinieki – piedalīsies filmu skatēs, topošo filmu prezentācijās un diskusijās. Fokusa mērķis ir veicināt sadarbību starp Francijas un Baltijas, kā arī Somijas kino industrijām, veidojot dažādus kopīgus projektus – filmas.

Kopprodukciju forumā “Village des Coproductions”, kur žūrija vērtēs filmu projektus attīstīšanas stadijā, starp 22 atlasītajiem projektiem Latviju pārstāvēs producente Antra Cilinska ar Nacionālā Kino centra jau atbalstīto spēlfilmas projektu “Dziesma par dzelzs aizkaru / Iron Song” un producente Alise Ģelze ar režisora Jura Kursieša nākamo projektu “Barbari / Barbarians”.

Savukārt jau uzfilmēto projektu sekcijā “Work in Progress”, kurā trīs dažādas žūrijas piešķirs arī balvas labākajiem, starp 18 atlasītajiem projektiem ir režisores un producentes Lailas Pakalniņas topošā selfiju spēlfilma “Spogulī / In the Mirror”.

Lesarkas festivāls īpašu uzmanību pievērš arī mūzikai un tam ir atsevišķa sekcija “Music Village”, kurā iekļauts Latvijas mūziķa Domenique Dumont priekšnesums. Pēc Lesarkas festivāla īpaša pasūtījuma mūziķis veido oriģinālkompozīciju filmai “Cilvēki svētdienā / People on Sunday” (1930-). Šis projekts top sadarbībā ar citu Francijas festivālu, kas notiek Larošelā, – tur nākamā gada vasarā izrādīs minēto filmu ar Domenique Dumont veidoto skaņu celiņu.

Latvijas delegācija Lesarkā – producents Roberts Vinovskis, režisors Juris Kursietis, režisors Renārs Vimba, filmas “Es esmu šeit” galvenās lomas tēlotāja Elīna Vaska, producente Alise Ģelze, producente Antra Cilinska, režisore un producente Laila Pakalniņa, Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) direktore Liene Treimane, Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma.