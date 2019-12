FOTO, VIDEO: par šova “X Faktors” uzvarētāju kļūst Elīna Gluzunova. Noklausies Elīnas fināla dziesmu!

Elīna Gluzunova uzvar šovā “X Faktors” Publicitātes foto

Ir noslēgusies šova “X Faktora” 3. sezona un par uzvarētāju kļuva un galveno balvu – līgumu ar SONY ierakstu kompāniju un 10 000 eiro ieguva Elīna Gluzunova, otrajā vietā ierindojās Diāna Paško, savukārt trešajā Klāvs Ozols.

Aijas komandas fināliste Diāna Paško kāpa uz skatuves pirmā, izpildot Cher dziesmu “Strong Enough”, ko māksliniece veltīja sev, stāstot, ka bērnībā ir bijusi ļoti nepašpārliecināta par sevi un ļoti prasīga pret sev un šī dziesma – jaunajai mūziķei kalpo kā apliecinājums, ka ir jānotic sev. Ar otro dziesmu fināla vakarā Diāna piepildīja savu bērnības sapni, izpildot dziesmu “Ogles” kopā ar latviešu supergrupu “Prāta Vētra”. Arī grupas ”Prāta vētras” solists Renārs Kaupers atzina, ka tur īkšķus par to, lai Diānai izdodas gan “X Faktorā”, gan uz citām skatuvēm.

Reiņa komandas fināliste Elīna Gluzunova emocionāli saviļņoja ar Zigmāra Liepiņa dziesmu “Zibsnī Zvaigznes” kopā ar kori “Maska”. Elīnas mentors pārliecinoši pauda, ka Elīna ir gatava ne tikai lielām skatuvēm, bet arī mūzikai tās visplašākajās izpausmēs. Elīnas uzstāšanās kopā ar mentoru Reini un viņa grupu Instrumenti, izpildot dziesmu “HES un Tu”, pēc kuras Intars Busulis, uzlekdams kājās, sauca, ka tas esot bijis “Ideāli”!

Marata komandas finālists Klāvs Ozols kā pirmo dziesmu izpildīja The Beatles leģendāro hitu “Hey Jude”, kas piecēla kājās skatītājus zālē, kā arī izpelnījās viennozīmīgi pozitīvu vērtējumu no žūrijas, Intars Busulis atzina, ka Klāvu viņš ir ieraudzījis jaunā tēlā – nopietnu un nobriedušu. Otro reizi pusfinālā Klāvs Ozols kāpa uz skatuves kopā ar dziedātāju Aminatu, izpildot dziesmu “Love injected”, kas pēc žūrijas vērtējuma bija īsta “bauda ausīm”. Pēc priekšnesuma arī Aminata slavē Klāvu, sakot, ka Klāvs ir iels mākslinieks un viņš ir gatavs lielai skatuvei. Tomēr pēc skatītāju balsojuma Klāvs ierindojās 3. vietā un no cīņas superfinālā izstājās.

Superfinālā sacentās Diāna Paško ar Elīnu Gluzunovu. Diāna Paško izpildīja Sam Smith lirisko “I’m not the only one”, savukārt Elīna kāpa uz skatuves ar Elton John “Can you feel the love tonight”, kas arī nodrošināja Elīnai uzvaru šovā!

Credit 24 simpātiju balvu ieguva Elīna Gluzunova, iepirkšanās un izklaides galvaspilsētas “Akropoles” Apollo kino gada apmeklējumu ieguva grupa “The Gardens”.













































































































Šova "X Faktora" fināls

Elīnas fināla dziesma: