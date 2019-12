Foto: Mārtiņš Zilgalvis

1. decembra vakarā tika noskaidroti šova “X Faktors” četri pusfinālisti – Elīna Gluzunova, Diāna Paško, Klāvs Ozols un Reinis Liepa. Savukārt no cīņas izstājās mentora Intara Busuļa komandas dalībnieces duets “Rozes” un Marata Ogļezņeva komandas dalībnieks Artis Zaķis.

Šova “X Faktors” ceturtdaļfināla finālā uz skatuves kāpa seši dalībnieki, kas vakara laikā katrs izpildīja divas dziesmas no dīvu un grandu repertuāra Latvijā un pasaulē.

Par šova pusfinālistu kļuva Reinis Liepa, kurš vakaru atklāja ar populārās pašmāju grupas “The Sound Poets” dziesmu “Kalniem pāri”, ar kuru arī mūziķis pats velk paralēles savā dzīvē. Reiņa mentors atzinīgi vērtē sniegumu un ir pārliecināts, ka Reinis ir apdzīvojis skatuvi kā liels mākslinieks. Savukārt ar otro dziesmu One Republic “Apologize” Reinis izpelnās kritiku, Intars Busulis šo nosauc par “riskantu” uzstāšanos.

Pusfināliste Diāna Paško izpildīja Beyonce dziesmu “Runnin”, kuru papildināja emocionāla dejotāju uzstāšanās gan uz zemes, gan gaisā. Diānas mentore Aija Auškāpa slavēja dziedātāju ,sakot: “Tu esi gandrīz vienīga, kurai ir pa spēkam šāda dziesma. Nevien vokāli, bet arī emocionāli. Tev nav jābēg no sevis, Tu esi sevi atradusi un Tev pie tā ir jāpaliek!”. Arī pēc otrās uzstāšanās ar Whitney Houston dziesmu “Run to you” Diāna saņem pozitīvu vērtējumu, Diānas unikalitāti komplimentē arī Reinis, sakot: “Ir dziesmas, kuras 99% dziedāju nevar izpildīt. Šī dziesma ir tieši tāda. Tu kvalificējies šajā vienā procentā.”

Vietu pusfinālā ieguva arī Elīna Gluzunova, kas ceturtdaļfinālā izpildīja leģendārās grupas Opus Pro dziesmu “Mīļais”, savukārt otro dziesmu Elīna izpildīja angļu valodā, dziedot vokāli izaicinošo Adeles “Rolling in the Deep”. Topošā māmiņa demonstrē fināla cienīgu sniegumu, ko atzīst Elīnas mentors Reinis Sējāns.

Izglābjoties ar glābējdziesmu pēc žūrijas balsojuma, pusfinālā iekļuva arī Klāvs Ozols. Taču Klāva izvēlētās dziesmas izrādījās pārdrošs eksperiments. Kā pirmo dziesmu Klāvs izpildīja Adeles “Make you feel my love”, ko Aija komentēja kā dziesmu no pārāk ”augstiem plauktiem”, uzsverot, ka tas nebija jaunā mūziķa ampluā. Savukārt kā otro dziesmu Klāvs izpildīja sintīpopa grupas ”Years&Years” dziesmu “Kings”, kur Klāvs iejuties savā tēlā, uzstāšanos papildinot ar dejisku performanci.

Savukārt no cīņas izstājās duets “Rozes”, kas ieguva viszemāko skatītāju balsojuma rezultātus, bet pēc glābējdziesmas izpildījuma šovu nācās pamest Artim Zaķim.

Klāvs Ozols izpilda glābējdziesmu: