View this post on Instagram

Pirms apmēram gada es uzsāku ceļu uz labāku es, sapratu, ka vairs nevēlos būt tikai mamma. 👩‍👧‍👧 Rīgas foršākais sporta klubs @_reaktors_ kļuva par manām otrajām mājām, kur apmeklēju gan zāli, gan TRX. Sportoju ne tikai es, bet pat manas mazās meitenes. 🧡 Pa vidu notikuši lieli notikumi, kuri izmainīja visu mūsu dzīves, kā dēļ arī mazliet atkāpos no tā, kas man sagādā prieku. Nu esmu ierindā, atsāku no jauna jūlija sākumā.. Šodien apciemojām vienu no iedvesmas avotiem, mūsu stingro, bet lielisko treneri @aivars.visockis , kurš atrunās neklausās un pierāda, ka viss mūsu nespēks ir tikai galvā! 😊 P.s. Šī ir neapmaksāta reklāma 😁, bet vēlos padalīties, jo šī vieta un cilvēki man vienmēr sirdij tuvi- gan attieksmes, gan profesionalitātes ziņā! 🧡👏 Un bildi uzņēma ne tikai administratore, lieliskā aukle, bet nu arī fotogrāfe @vinetatuk 🤭😘 #Reaktors #Visockis #behealthy #loveyourself