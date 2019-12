"Lielās Ķīnas laternas: Visuma zīmes". Foto: Karīna Miezāja

Arī šogad Lietuvā, Pakrojas muižā, no 23. novembra līdz 5. janvārim norisinās gaismas festivāls “Lielās Ķīnas laternas: Visuma zīmes”. Gadsimtiem senā gaismas festivāla tradīcija guva plašu apmeklētāju atsaucību pagājušajā gadā, tāpēc šogad festivāla rīkotāji Pakrojas muižā iekārtojuši vēl grandiozāku gaismas skulptūru parku, papildus apmeklētājiem piedāvājot arī teātra šovus, austrumu garšas un pat tradicionālu Ziemassvētku tirdziņu.

Festivālā apmeklētājus gaida milzīgs gaismas skulptūru parks, aktieri no Lietuvas un Ķīnas organizē teatralizētus šovus. No Ķīnas ieradušies arī dažādi amatnieki, kuri aicina apskatīt eksotiskus izstrādājumus un to izgatavošanas procesu. Pasākuma laikā apmeklētājus sagaida svētku gadatirgus, austrumu virtuves garšas un muižas izklaides. Šogad gaismas festivālā darbojas arī izglītojošas darbnīcas bērniem. Mazie viesi paši var zīmēt ķīniešu laternas, maršēt ar šķīvjiem, kas maina krāsu, vai tikties ar Ziemassvētku vecīti viņa mirdzošajā būdiņā.

Maģiskais gaismas ceļojums, kas piepildīts ar austrumu eksotiku un 19. gadsimta muižas romantiku, pirmo reizi Lietuvā notika pagājušajā gadā, un to apmeklēja tūkstošiem cilvēku, kuri novērtēja šo pasākumu kā vienu no visveiksmīgākajiem un viesu skaita ziņā bagātākajiem Lietuvā.