Publicitātes foto

Pagājušās nedēļas izskaņā Latvijas galvaspilsētā notika viens no visskaistākajiem un nozīmīgākajiem valsts kultūras pasākumiem – “Rīgas balle 2019. Latvijas baletam — 100!”. Šogad “Rīgas balle” notika vienlaikus ar Latvijas baleta simtgades svinībām, tādēļ pasākuma organizatori balles mākslinieciskā vadītāja, populārā pedagoga, režisora un horeogrāfa Tāļa Sila vadībā vakara tēmu iemiesoja priekšnesumos, kas bija veltīti baletam.

Tradicionāli pirms “Rīgas balles” atklāšanas svinīgu uzrunu teica Rīgas mērs. Pēc tam balles viesus gaidīja jauno debitantu oficiālais uznāciens un pirmā, satraukuma pilnā deja: pāri tika īpaši izvēlēti Latvijas lielākajās augstskolās un tos sagatavoja labākie sarīkojumu deju dejotāji un horeogrāfi. Pēc debitantu uzstāšanās organizatori ar pasākuma partneru atbalstu paziņoja par “Rīgas balles 2019. Latvijas baletam – 100!” atklāšanu.

Pasākumu apmeklēja politiķi, uzņēmēji un Forbes saraksta dalībnieki, mākslinieki un kultūras darbinieki no Latvijas, Francijas, Anglijas, Šveices, Itālijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Igaunijas un citām valstīm.

“Svinības patiešām izdevās! Ļoti patīkami, ka “Rīgas balli” ar savu klātbūtni pagodināji viesi no tik daudz valstīm. Priecājamies un esam ļoti pagodināti, ka svētkus atklāja Rīgas mērs Oļegs Burovs,” saka balles patronese Natālija Tumševica – Ērgle. “Vakara programma bija piesātināta, un īpaši vēlētos izcelt mūsu mākslinieciskā vadītāja Tāļa Sila darbu, kurš radīja neparastus baleta priekšnesumus dažādā stilistikā, sākot no klasiskas līdz mūsdienu dejām. Un, protams, jāpiemin visas komandas darbu, kas strādāja saskaņoti un precīzi kā Šveices pulkstenis! Esmu ļoti apmierināta ar balles labdarības daļu. Par izsolē iegūtajiem līdzekļiem mēs iegādāsimies instrumentus talantīgiem mūziķiem – čellistam Reinim Rudzītim un vijolniecei Terēzai Sārai Šmitei. Par savu dāsnumu visi viesi saņēma vērtīgas dāvanas no mūsu partneriem. Vēlos izteikt tiem īpašu pateicību. Bez viņiem es nekad nevarētu sarīkot Rīgai šādus svētkus. Nākamgad mēs svinēsim “Rīgas balles” piekto jubileju, tādēļ Latvijas galvaspilsētu gaida īpašs notikums. Mēs jau sākam to plānot. Varu vien pateikt, ka drīz tiks izsludināts “Rīgas balles 2020” debitantu konkurss, bet vēl mūs gaida daudzi pārsteigumi.”

Pasākuma koncertprogramma šogad bija patiešām iespaidīga! Viesiem uzstājās Operetes teātra simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā, džeza orķestris Mirage Laura Amantova vadībā; Latvijas Nacionālās operas solists Kristaps Jaundžeikars; operetes teātra solisti Kārlis Rūtentāls, Anta Jankovska un Laura Purēna; pasaulē populārie Latvijas operdziedātāji Olga Argo (Queen’s House rezidente, Londona) un Vadims Vakarjuks (Itālija, Latvija); pieckārtējie Latvijas čempioni sarīkojumu dejās Edgars Līnis un Elīza Ancāne; perkusioniste un balerīna Soņa Misina, kā arī TS Dance Academy balerīnas, Itālijā, Ķīnā, Bulgārijā un Krievijā notikušo starptautisko konkursu laureātes Evelīna Inne, Elza Strumpe, Sofija Rokka un Margarita Koroļeva. Tāpat viesus priecēja aizkustinoša jauno Exupery International School talantu, talantīgu Latvijas mūziķu, bērnu namu audzēkņu uzstāšanās. Un, protams, tradicionāli viesiem uzstājās arī balles patronese Natālija Tumševica – Ērgle kopā ar džeza orķestri. Viņa izpildīja skaņdarbus, pie kuriem dejoja visa zāle!

Tāpat kā iepriekš, balles laikā notika balsošana par labāko debitantu pāri. Uzvarētāji – Paula Purmale un Mārcis Ābols. Žurnāla “Ļubļu” simpātiju balvu ieguva debitante Nikoleta Adrianova.