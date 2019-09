Armands Simsons Foto – Zigmunds Bekmanis

TV raidījuma “Superbingo” vadītājs, TV personība un hokeja kluba Rīgas “Dinamo” tehniskais direktors Armands Simsons sociālajos tīklos padalījies ar aizkustinošu fotogrāfiju, kurā viņš redzams kopā ar savu mammu.

Fotogrāfijā redzams, ka Armands savai mammai uzdāvinājis milzīgu rožu pušķi, sveicot viņu dzimšanas dienā. Viņš raksta: “Mammai nav iespējams uzdāvināt neko vairāk par to, kas atsvērtu viņas dāvanu man – to, ka es esmu, to kas es esmu un to kas man ir! Daudz laimes manai mīļajai mammai apaļajā jubilejā! Mēs mūžīgi būsim jauni – tikai ar 20 gadu starpību! Bučas! Mīlu!”.