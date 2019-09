View this post on Instagram

Īsumā par mūsu dzīvi laulībā? Tas ir- dažkārt darīt otra labā to, kas pašam īsti pat nepatīk. Gints dievina šausmenes. Es neciešu šausmu filmas, nu neciešu un viss. Skatos caur pirkstiem un ar nosvīdušām plaukstām, strauji pukstošu sirdi un ar vēlmi, kaut ātrak tas viss beigtos. Un vīram ir tieši tāpat, bet viņam atkal nepatīk trakie amerikāņu kalniņi. Nepatīk, jo izkrata katru šūnu un neesot nekādu foršu sajūtu. Man atkal ļoti patīk😍 Attiecībās nedrīksti būt egoists, un ne tikai tādā ziņā, ka nevari otram uzspiest to, ko viņš nevēlas, bet arī nevari liegt to prieku kaut ko izbaudīt kopā, kas otram patīk, jo daudzas lietas ir foršāk pieredzēt kopā. Tāpēc jāprot ziedoties otra priekam (ja vien tas neapdraud dzīvību un veselību). Tā nu mēs jau gadiem cīnamies viens ar otru 😁 es eju uz tām sasodītajām šausmu filmām, un viņš piebiedrojas maniem trakajiem amerikāņu kalniņiem ❤️❤️❤️ #bali #ubud #privatevilla #indonesia #seminyak #gianyar #kuta #uluwatu #riceterace