Pašpārliecinātība ir ļoti laba lieta, taču – mērenās devās. Dažreiz tās ir tik ļoti daudz, ka cilvēks ar to var kaitēt pat pats sev. Tajā pat laikā dažādas likstas un dzīves pārbaudījumi viņiem ir kā “pīlei ūdens” – viņi ceļas un iet tālāk.

Astrologi nosaukuši 3 zodiaka zīmju pārstāvjus, kam zvaigznes pašpārliecinātību ir piešķīrušas vairāk, nekā citiem:

Auns

Par Aunu pašpārliecinātību, šķiet, nešaubās neviens – tās šiem cilvēkiem patiešām ir ļoti, ļoti daudz. Taču ir kāds liels “bet” – ar visu to, viņi ir čīkstuļi! Auniem ļoti patīk pačīkstēt par to vai ko citu, kas viņiem nepatīk, kas nav sanācis kā cerēts vai vēl ko citu. Tas izklausās neticami, taču tā ir – čīkstēšana šiem cilvēkiem piemīt gandrīz tikpat daudz kā viņu slavenā pārliecība par saviem spēkiem.

Lauva

Lepni un pašpārliecināti cilvēki. Dažkārt no malas var likties, ka viņi ir pat augstprātīgi. Tiesa, atsevišķos gadījumos tā tas patiešām arī ir, it īpaši, ja Lauvām nepatīk kāds cilvēks, tad viņi atļauj sev būt augstprātīgi. Runājot par pārliecību par saviem spēkiem – tās netrūkst nekad. Reizēm viņi gan sevī šaubās, vai un kā atrisināt kādu sarežģītu situāciju, bet tās ir tikai pārdomas. Tajos brīžos, kad ir jārīkojas, viņi to dara. Un arī tajās reizēs, kad dzīve ir iedevusi dunku pretī, viņi nesaļimst ceļos, bet pieceļas un iet tālāk.

Mežāzis

Šie cilvēki ir ļoti noslēgti un bieži vien no malas viņi varētu likties “neinteresanti”. Taču, ja tu pazīsti kādu Mežāzi, padomā – vai esi kādreiz dzirdējis viņu sūdzamies par kaut ko? Visticamāk, ka nekad. Jā, tieši tādi viņi ir – noslēgti, klusi, taču dzīvē virzās kā tanki – pašpārliecināti izlauž sev ceļu un aiz sevis atstāj tikai pēdas.