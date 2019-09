Foto – Fotolia

Ja tu netici paranormālām parādībām, mēs necentīsimies tev pierādīt pretējo. Taču daudzi cilvēki ir novērojuši, ka dažkārt viņu mājās notiek tāda kā enerģiju koncentrēšanās, kas sagādā ne mazums ķibeļu. Tāpēc ir apkopotas pazīmes, kas norāda uz to, ka jūsu mājā vai dzīvoklī ir “iemitinājies” kāds no paralēlās pasaules.

1. Tev salst

Te nav domāta temperatūra telpā, kad vēl nav pieslēgta apkure uz rudens sezonu… Te ir runa par omulīgas sajūtas deficītu pat tad, kad temperatūra istabā ir normāla. Tu centies “aizbēgt” ātrāk no mājām un nesteidzies turp atgriezties. Arī ciemiņi tevi apciemo reti un tavā dzīvē sāk notikt dīvainas, neizskaidrojamas un ne pārāk patīkamas lietas. Ja tu vēl pieplusosi klāt nemitīgos strīdus un domstarpības ar mīļoto cilvēku, sapratīsi, ka tavā mājoklī cirkulē negatīvā enerģija, kas arī rada šo “aukstuma” sajūtu.

2. Tev parādās bailes un neizskaidrojams stress

Tevi nemitīgi nomoka dažādas jocīgas domas un tu saproti, ka esi kļuvis “tramīgs” dažādu sīkumu dēļ. Dažreiz tev ir bail atrasties pašam savā dzīvoklī un tev ir sajūta, ka kāds tevi izseko. Tā, protams, ir nepatīkama sajūta, taču speciālisti uzsver, ka gariem ne vienmēr ir ļauni nodomi attiecībā uz tevi – tādā veidā tie bieži mēģina nodot kādu informāciju vai pasargāt tevi no nepārdomātiem lēmumiem.

3. Priekšmetu pazušana

Vēl kāda droša pazīme, ka tavās mājās ir kāds iemītnieks – vietas sāk atrasties neiedomājamās vietās vai pretēji – pazust no turienes, kur tās vienmēr ir stāvējušas. Piemēram, tu vienmēr auskarus glabā spoguļgaldiņa atvilktnē, bet pēkšņi to vairs tur nav. Tu pārmeklē visas iedomājamās vietas, bet auskaru nav. Tu samierinies un aizmirsti – ja pazuduši, pazuduši. Un pēc kāda laika aizmirsti par šo mistisko nozušanu. Un tiklīdz tu par to esi aizmirsis, auskari atrodas visneiedomājamākajā vietā, piemēram, atvilktnē, kur tu glabā karotes un dakšiņas…

4. Bezmiegs un dīvaini sapņi

Jā, protams, te nav domāts bezmiegs, kas cilvēku var piemeklēt veselības traucējumu dēļ. Runa ir par pavisam citu situāciju. Piemēram, tu pārrodies mājās ļoti noguris un gatavojies iet gulēt, bet tiklīdz tu iekāp gultā, tā viss nogurums ir noņemts kā ar roku un tā vietā, lai tu dotos uz miega valstību, tu sāc pārdomāt visus dienas notikumus, pārdzīvot, nervozēt un galu galā, vispār vairs nespēj iemigt. Vai arī tad, kad tev ir izdevies iemigt, tu mosties nakts vidū dēļ dīvainiem sapņiem – turklāt, tev ir sajūta, ka tie nav parasti sapņi, bet tāda kā “pārvietošanās laikā”. Bieži tu redzi vienus un tos pašus sapņus. Eksperti skaidro, ka šāda veida sapņi bieži satur nepieciešamo informāciju, ko nelūgtais ciemiņš vēlas tev pateikt.

5. Istabas augu iznīkšana

Protams, tas notiks, ja jūs par istabas augiem nepietiekoši rūpēsieties, jo neatbilstošas rūpes var iznīcināt pat visizturīgākos augus, tas patiešām tā ir. Taču, ja tu piedzīvo situāciju, kad augi podos, kas pirms tam auga, plauka un priecēja tevi vairāku gadu garumā, pēkšņi sāk iznīkt, lai tu neko neesi darījis citādāk, lai tas tā notiktu, tā ir zīme, ka augiem nepatīk telpā esošās enerģijas.

6. Klusi, neizskaidrojami trokšņi

Atzīsties, vai tev ir bijis kādreiz tā, ka klusā mājoklī tu pēkšņi sāc dzirdēt neizskaidrojamas skaņas: tādas kā klusus čukstus vai smieklus, kā skrāpēšanos… Vai kādreiz tev ir bijusi sajūta, ka kāds tevi sauc vārdā, lai gan tu mājās esi viens? Nē, tev nelikās, tas tiešām tā var notikt, ja tavā mājoklī ir iemitinājies kāds gars vai gari.

7. Dīvaina mājdzīvnieku uzvedība

Tavi mīluļi, it īpaši kaķi, ļoti sensitīvi izturas pret dažāda veida enerģijām. Ja pēkšņi dzīvnieki sāk uzvesties dīvaini (ilgi lūkoties “tukšumā”, mesties virsū “tukšai vietai”, rūkt vai pat riet), tad esi drošs, ka mājās ir parādījusies kāda enerģētika, kas ir neredzama tavai acij, bet to jūt tavi mājdzīvnieki.

