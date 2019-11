Foto: Unsplash

Šiem cilvēkiem vajadzētu vairāk sevi “taupīt” no dažādām stresa situācijām un it īpaši – no ļauniem, nepatiesiem cilvēkiem un viņu emocijām. Astrologi uzskata, ka šo 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem ir ļoti trausla enerģētika.

Vēzis

Šie cilvēki ir ārkārtīgi jūtīgi un emocionāli viegli ievainojami. Vēžiem vispār ir grūti turēt dažādus emocionālus “triecienus”, bet katra negatīvā enerģētika, kas nāk viņu virzienā, izrauj mazu gabaliņu no viņu sirds.

Svari

Šos cilvēkus ir ārkārtīgi viegli izsist no līdzsvara. Dažreiz vienkārši pārāk “emocionāla” tēma vai saruna var iedragāt viņu psiholoģisko stabilitāti un izraut zemi zem kājām. Svari neprot pretoties negatīvām emocijām.

Vērsis

Rāmie un nosvērtie Vērši dziļi sirdī slēpj to, ka patiesībā ļoti viegli apvainojas. Šie cilvēki ir ļoti atkarīgi no materiālās pasaules, tāpēc jebkas, kas skar naudas tēmu (kritušies ienākumi, iekrājušies parādi, sarunas par naudu) izsit viņus no līdzsvara, pēc kā viņiem ir grūti atgūties.

Zivis

Šiem cilvēkiem ir dabas dota intuīcija un ir ļoti bagātīga iekšējā emocionālā pasaule. Un pat, neskatoties uz to, viņi nevar izturēt emocionālās pasaules svārstības. Tieši tikpat sāpīgi viņi pārdzīvo citu cilvēku kritiku un negācijas.