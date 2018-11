Lai iegūtu un noturētu skaistu bronzas krāsas iedegumu, pirmkārt, ir jāsauļojas pareizi un jāpasargā āda no kaitīgajiem UV stariem, kā arī atbilstoši par to jārūpējas pēc tam. Noskaidrosim, kuri pārtikas produkti ne tikai palīdz paaugstināt ādas imunitāti, bet arī iegūt skaistu, vienmērīgu iedegumu un ilgāk to saglabāt.

1. Vitamīns C

Lai iegūtu skaistu iedegumu, uzturā jālieto produkti, kas bagātīgi satur C vitamīnu. Speciālisti iesaka ēdienkartē iekļaut apelsīnus, citronus, laimu, zemenes un greipfrūtus.



2. Vitamīns E

Produkti, kas ir satur daudz E vitamīnu un dažādus antioksidantus, palīdz ādai izstrādāt melanīnu, kas nepieciešams skaista iedeguma iegūšanai, tāpat arī aizkavē ādas novecošanos. Šo vitamīnu bagātīgi satur dažādas ogas (mellenes, kazenes, avenes), kā arī āboli un banāni.



3. Betakarotīns

Betakarotīns ne tikai uzlabo imūno sistēmu, bet arī padara ādas iedegumu noturīgāku un piesātinātāku. Speciālisti apgalvo, ka diennakts laikā būtu nepieciešams apēst divus vidēja izmēra burkānus vai izdzert glāzi svaigi spiestas burkānu sulas.



4. Vitamīns A

Šis vitamīns palīdz organismam izstrādāt melanīnu, kas savukārt sekmē ātra un skaista iedeguma iegūšanu. Jūsu ikdienas ēdienkartē jābūt sieram, olām un zivīm.



Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem