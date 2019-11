Foto: Pexels

Šie 3 zodiaka zīmju vīrieši dažkārt šķiet noslēgti sevī un tādi, kuru emocijas parādās tikai viņu mīļākās futbola komandas uzvaras brīdī. Un tomēr, kā izrādās, tā ir liela kļūda tā domāt. Pareizāk būtu teikt – viņi ar savām emocijām “nemētājas”, bet tās viņiem ir. Pārsteidzoši, ka tieši viņi, iestūrējot laulības ostā un kļūstot par tēviem, godam varētu cīnīties gan par labākā vīra, gan labākā tēva titulu.

Un tā, arī viņi!

Vērsis

Ārēji “robusts”, dažkārt šķiet augstprātīgs, kluss, lieki nerunā. Patiesībā ir ārkārtīgi atbildīgs un savas ģimenes dēļ ir gatavs uz visu. Bērniem viņa dzīvē ir ļoti liela loma – viņi bērnus uztver ļoti atbildīgi un ir patiešām lieliski tēti. Viņi ir labi palīgi jaunajai māmiņai laikā, kad bērni vēl ir mazi un lieliski saprotas, un pavada laiku ar atvasēm, kad viņi ir paaugušies. Pavisam mierīgi, ar “plānotāju” rokās viņi spētu kļūt par daudzbērnu ģimenes tēviem.

Jaunava

Jaunavas ir slavenas ar savu plānošanu un perfekcionismu un ģimenes dzīvē ne ar ko neatšķiras. Tieši tāpat viņi plāno savu ģimenes dzīvi un spēj racionāli pielāgoties dažādiem apstākļiem, kādus ģimenē ievieš bērniņa piedzimšana. Viņi ir tēti, kas lieliski tiek galā ar praktiskas dabas jautājumiem, arī tiem, kas attiecas uz bērnu aprūpi. Iespējams, ka viņi izskatās tādi, kas nav ļoti apveltīti ar emocijām, taču tieši šos vīriešus var “pieķert” “dūdojot” kopā ar bērniem vai mīļi lasot vakara pasaciņu.

Mežāzis

Tētis, kam pa spēkam ir viss: sākot no autiņbiksīšu mainīšanas un beidzot ar palīdzību mājas darbos. Nosvērts, apdomīgs un racionāls. Pat tajos brīžos, kad bērni ir nokaitinājuši, viņš spēj “savākt” savas dusmas un bērnam izskaidrot, kāpēc tā vai citādi rīkoties nedrīkst. Šie tēti, atšķirībā no Jaunavām, patiešām var būt mazliet “apdalīti” ar emociju izrādīšanu, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka viņi savus bērnus mazāk mīl. Gluži vienkārši, izrāda to citādi.