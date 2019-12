Foto: Unsplash

Dažas zodiaka zīmes vairāk kā citas ir nolemtas neveiksmēm un diemžēl arī nabadzībai. Astrologi apgalvo, ka to, vai tā notiks vai ne, zināmā mērā ietekmē arī zodiaka zīme, kādā cilvēks ir dzimis.

Strēlnieks

Un tā, neveiksminieku reitingu atklāj Strēlnieki. Šīs zodiaka zīmes pārstāvji ir taktiski un uzmanīgi, un patiesībā, ja vien viņi veltītu zināmas pūles, varētu kļūt par visai veiksmīgiem cilvēkiem. Tomēr viņi to nedara, nauda viņus interesē tikai tik daudz, lai to varētu tērēt, taču, kā to iegūt, tas, viņuprāt, ir gana neinteresants un pats galvenais – garlaicīgs process. Un, ja nu tomēr sanācis tā, ka šie cilvēki strādā labi atalgotu darbu, dienā, kad viņi saņem naudu, lielāko daļu tūlīt viņi arī iztērē. Viņi neprot ar naudu rīkoties un to plānot.

Zivis

Daba šos cilvēkus ir apveltījusi ar spēju tērēt naudu. Taču ne to pelnīt. Naudu tērēt viņiem patiešām ļoti, ļoti patīk, bet strādāt viņiem šķiet garlaicīgi. Ja gadās tā, ka šīs zodiaka zīmes pārstāvim ir patiešām kādā brīdī daudz naudas, viņi to vienalga ātri iztērēs un drīzumā tās nebūs nemaz. Īsumā – nauda Zivs makos neturas.

Ūdensvīrs

Šiem cilvēkiem naudas pelnīšana nekad nav bijis prioritārs jautājums. Izņēmums var kļūt situācija, kad liktenis šiem cilvēkiem piespēlē darbu, kas viņiem patīk un ja par to vēl labi maksā, viņi strādās kā traki – ar milzīgu atdevi. Taču citos variantos – darbs un nauda pavisam noteikti nav tas, par ko viņi uztraucas primāri.