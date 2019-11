Foto: Unsplash

Divu cilvēku attiecības ir viena no sarežģītākajām lietām šajā pasaulē. Nepietiek tikai ar galvu reibinošu mīlestību un emocijām, ir jāprot pielāgoties, pieņemt kompromisus un mācīties no savām kļūdām. Diemžēl šo 3 zodiaka zīmju pārstāvji pie attiecību izjukšanas ar mīļoto cilvēku visbiežāk ir vainojami paši, un no savām kļūdām nemācās.

Vērsis

Šie cilvēki ir ļoti pašpārliecināti un ambiciozi. Protams, ka par pretējā dzimuma uzmanības trūkumu nesūdzas, taču dažreiz vajadzēja paskatīties uz lietām citādi – kāda uzmanība ir tiešām tā vērta, lai to paturētu! Tavam mīļotajam cilvēkam, kad viņš par tādu ir kļuvis, būt tev blakus ir grūti, jo tu nemitīgi viņu atstāj savā ēnā. Un vēlies, lai tas tā arī paliek. Sākumā tas, iespējams, viņam netraucē, taču ar laiku sāk traucēt. Un tava lielākā problēma ir tā, ka attiecībās tu gandrīz nekad neproti atzīt savas kļūdas.

Jaunava

Tas ir lieliski, ka pretējam dzimumam tu vienmēr liecies interesants un pievilcīgs, taču šīs īpašības tev nekādā veidā nepalīdzēs veidot un saglabāt ilgstošas attiecības. Attiecību sākumā tu vienmēr esi ļoti vēss un “attālināts”, tavam partnerim bieži rodas jautājums, vai viņš tev vispār patīk? Bet pēc laika krīti otrā galējībā – sūti savam mīļotajam cilvēkam 163 īsziņas dienā un pēc trešā neatbildētā zvana velc apavus, lai brauktu viņu “meklēt” uz darbu. Šādas galējības otram cilvēkam apnīkst – cik ātri, tas atkarīgs no viņa pacietības.

Ūdensvīrs

Ūdensvīram “otrās pusītes” satikšana ir tāds pats piedzīvojums dzīvē, kā jebkas cits. Tas kādu laiku ir interesanti un aizraujoši. Bet pēc tam… tu partneri “aizmirsti” un pamet savā vaļā. Bieži vien pret savu partneri tu izturies kā pret eksperimenta objektu – tu vēro, kā viņš reaģē vienā vai otrā situācijā, pārbaudi, cik tālu vari iet. Turklāt tev piemīt vēl kāda slikta īpašība – tu vēlies viņu mainīt. Katram cilvēkam piemīt kādas sliktās īpašības, taču uzskatu, ja reiz viņš ir kopā ar tevi, tātad, viņam ir jākļūst labākam. Bieži vien tu patiešām centies viņam palīdzēt, taču atceries – tas nenotiks, kamēr viņš pats to negribēs. Vai tu esi kādreiz dzirdējis no viņa to, ka viņš vēlas mainīties? Vai lūgumu pēc tavas palīdzības? Visticamāk, nē. Pats ļaunākais, ka tad, kad tavas attiecības izjūk un tu uzsāc nākošās – tu rīkojies tieši tāpat kā iepriekšējā reizē, jo no savām kļūdām neko nemācies.