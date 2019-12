Foto: pexels

Jau daudzus gadu tūkstošus cilvēki sajūsminās par zelta mirdzumu, izvēloties šo cēlo metālu bagātības un diženuma apliecināšanai. Zelts simbolizē augstākos sasniegumus sportā, mākslā un citās jomās – no tā kaļ olimpiskās medaļas, Oskara statuetes, valdnieku kroņus un dažādas trofejas. Taču jau Senajā Ēģiptē bija zināma arī zelta labvēlīgā ietekme uz skaistumu. Faraonu sievas daļēji sasmalcinātu zeltu pievienoja vannas peldēm un ķermeņa kopšanas līdzekļiem. Aktualitāti tas nav zaudējis arī šodien – kā zeltu izmanto mūsdienu skaistumkopšanas produktos, stāsta “Stenders” Attīstības ķīmiķe Jūlija Kuzņecova.

Ēģiptes valdnieču skaistuma noslēpums

Ikviens, kurš kaut nedaudz interesējies par antīko un Senās Ēģiptes vēsturi, ir dzirdējis par valdniecēm Kleopatru un Nofreteti jeb Nefertiti. Vēl šodien viņas tiek godinātas kā vienas no skaistākajām sievietēm, kādas jebkad dzīvojušas pasaulē. Un abām esot piemitis paradums naktī gulēt zelta maskā.

“Tā nudien nav bijusi tikai bagātu sieviešu kaprīze. Zeltam piemīt pretiekaisuma un antibakteriālas īpašības, turklāt tas ir labs palīgs šūnu atjaunošanā. Zelta maskai noteikti bija pa spēkam remdēt ādas kairinājumu un izlīdzināt sejas toni. Pat atmetot katram laikmetam specifiskos skaistuma ideālus un daļu glaimu, kas pienācās varenām valdniecēm, varam būt diezgan droši, ka, ik nakti guļot zelta maskā, dāmas izskatījās labi,” skaidro “Stenders” Attīstības ķīmiķe Jūlija Kuzņecova.

Arī Senajā Ķīnā zelta pūderis bija līdzeklis sejas krunciņu izlīdzināšani un ādas mīkstināšanai; zelts tika izmantots arī akupunktūrā. Tiesa, tāpat kā Ēģiptē, arī Senajā Ķīnā šādas skaistumkopšanas metodes bija karaliska izprieca. Zelta ieguve ir sarežģīta: šahtas atrodas pat 4 kilometru dziļumā, kur temperatūra pārsniedz +30 °C, turklāt no vienas tonnas rūdas parasti iegūst tikai 5 gramus zelta. Tāpēc tas vienmēr ir bijis viens no visdārgākajiem metāliem.

Brīnumlīdzeklis arī 21. gadsimtā

Zelts tiek uzskatīts par īpaši iedarbīgu līdzekli ādas mitruma un elastības saglabāšanai. Agrāk zeltu vienkārši saberza pulverī un pievienoja, piemēram, vannas ūdenim. Mūsdienās, apvienojot tehnoloģijas un dabas resursus, tiek iegūtas vēl efektīvākas izejvielas rūpēm par skaistumu.

“Mūsdienu kosmētikā tiek izmantots 24 karātu zelts. Tas ir vairāk nekā 99% tīrs zelts ar minimālu citu metālu piemaisījumu, tāpēc īpaši piemērots kosmētiskām vajadzībām. Šāds sasmalcināts zelts ir pievienojams praktiski jebkam – ziepēm, vannas eliksīriem, dušas želejām, skrubjiem, roku un ķermeņa krēmiem,” stāsta Jūlija Kuzņecova.

Viena no ādas galvenajām funkcijām ir aizsargāt ķermeni no ārējās vides iedarbības. Savukārt zelts piedalās ādas šūnu atjaunošanas procesā, tāpēc ir īpašs un karalisks veids, kā sevi palutināt arī modernai 21. gadsimta sievietei.

Alķīmiķu un skaistuļu Svētais Grāls

“Zelta putekļi stimulē un uzlabo ādas tonusu, veicina ādas elastību, ilgstoši mitrina, novērš priekšlaicīgu novecošanu un piešķir ādai dzīvīgumu, tādējādi saglabājot jaunību. Turklāt kosmētika ar zeltu var priecēt arī acis, jo nereti tai pievienotie pigmenti dāvā ādai brīnišķīgu izskatu – vieglu mirdzumu, gluži kā zelta atspīdumu. Savienojumā ar vērtīgām ēteriskajām eļļām šis mirdzums iegūst arī burvīgu aromātu,” norāda speciāliste.

Zelts vienmēr ticis augstu vērtēts, pateicoties tā skaistumam un spējai pretoties korozijai. Tā kā tas ir relatīvi mīksts, zelts kļuva par pirmo metālu, ko cilvēki iemācījās apstrādāt. Viduslaiku Eiropā alķīmiķi centās arī citus metālus pārvērst zeltā, jo tolaik valdīja uzskats, ka zelts ir vispilnīgākā viela pasaulē, kas spēj līdzsvarot cilvēka ķermeni, dvēseli un garu. Alķīmiķu centieni gan cieta neveiksmi, un viena no dārgākajām dabas veltēm – zelts – joprojām ir neatkārtojama un pilnīga.

“Mums atliek tikai baudīt zelta eleganto mirdzumu, ar to rotājoties, un uzticēt tam mūsu skaistumu, izvēloties skaistumkopšanas produktus ar 24 karātu zelta piedevu,” aicina ķīmiķe Jūlija Kuzņecova.